Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Velleités de rebond au sortir d'une semaine morose, dans l'attente de l'inflation au pays de l'oncle Sam - SMI avant-Bourse: +0,26% à 11'120,10 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,14% à 38'672 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,25% à 15'991 points - Nikkei 225 (lundi): fermé NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lafarge en Syrie: premier procès requis contre la société et d'ex-dirigeants - Roche lance de nouveaux tests de coagulation sur le Vieux continent SPI: - Groupe Minoteries investit en Valais - SoftwareOne: combine assemblée générale ordinaire et extraordinaire invitation publiée au plus tard le 6 mars assemblée avancée au 18 avril (auparavant le 2 mai) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Blackstone Resources écope d'une amende de 250'000 francs suisses du gendarme boursier "négligence grave" dans présentation des comptes - Nombre réduit de licenciements chez Swissprinters à Zofingue (AG) - Vitol acquiert la participation de la famille Moratti dans Saras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Comet: Blackrock détient une part de 3,07% - Landis+Gyr: Kirkbi Invest A/S détient une part de 7,69% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part de 3,02% PRESSE LUNDI - Le marché saoudien "fermé pour l'industrie suisse de l'armement" La Liberté NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Flughafen Zürich: statistiques janvier DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: ràs - international: Opération israélienne à Rafah: deux otages libérés, 52 Palestiniens tués Un navire attaqué au large du Yémen (agences de sécurité) DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9438 - USD/CHF: 0,8743 - future Conf: -12 pb à 147,64% (vendredi) - taux au comptant: 0,901% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,42% à 11'092 points - SLI (vendredi): -0,19% à 1'796 points - SPI (vendredi): -0,52% à 14'516 points - Dax (vendredi): -0,22% à 16'927 points - CAC 40 (vendredi): +0,48% à 7'648 points

awp-robot/sw/