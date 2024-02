Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - sur la défensive avant l'inflation aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: -0,24% à 11'152,76 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,33% à 38'797 points - Nasdaq Comp (lundi): -0,30% à 15'943 points - Nikkei 225 (mardi): +2,89% à 37'964 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche conclut un accord avec Pathai dans le domaine du diagnostic SPI: - Basilea 2023: chiffre d'affaires 157,6 mio CHF (147,8 mio) résultat opérationnel 19,2 mio CHF (18,5 mio) résultat net 10,5 mio CHF (12,1 mio) liquidités au 31.12. 64,3 mio CHF (fin juin: 112,9 mio) 2024: vise une multiplication par plus de deux du bénéfice net objectif recettes Cresemba et Zevtera +20% objectif Ebit environ 30 mio CHF - Vencora détient bien 99,07% de Crealogix - Dätwyler: le CFO sortant Walter Scherz passe en septembbre chez Franke - Flughafen Zürich: 1,96 million de passagers en janvier (+13% sur un an) chiffre d'affaires des commerces janvier +4,3% à 42,7 mio - Gurit: Javier Perez Freije désigné CFO - Mikron: Philippe Wirth désigné CFO - Peach Property: départ du directeur financier PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - DSM-Firmenich boucle l'offre de rachat des actions DSM encore en circulation ? ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Ascom: Fund Partner Solutions SA détient une part de 3,02% - Basilea: UBS Fund Management détient une part de 3,003% - Crealogix: Noser Rudolf détient une part inférieure à 3% - DocMorris: JPMorgan détient une part de 16,736% - Leonteq détient en propre 7,269%/5,789% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part inférieure à 3% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - OFS: inflation janvier DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: France: taux de chômage stable à 7,5% au quatrième trimestre 2023 HORS DIVIDENDE - EMPRUNT: - AFF/BNS: la Confédération rouvre ses emprunts 0,5%/2032 et 0,5%/2045 DIVERS - CH: - international: COP: les Emirats, l'Azerbaïdjan et le Brésil pour une continuité sur le climat Ministérielle OMC: les sujets qui fâchent et qui coincent USA: les alliés de Trump opposent un nouveau veto à l'aide à l'Ukraine Mer Rouge: un navire grec attaqué par les Houthis, des dégâts mineurs La pression internationale s'intensifie pour un accord entre Israël et le Hamas DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9438 - USD/CHF: 0,8760 - future Conf: -4 pb à 147,60% (lundi) - taux au comptant: 0,929% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,79% à 11'179 points - SLI (lundi): +0,83% à 1811 points - SPI (lundi): +0,82% à 14'635 points - Dax (lundi): +0,65% à 17'037 points - CAC 40 (lundi): +0,32% à 7690 points

awp-robot/sw/