Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - poursuite de la lancée de la veille, digestion des données de l'inflation US s'achève - SMI avant-Bourse: +0,30% à 11'247,75 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,40% à 38'424 points - Nasdaq Comp (mercredi): +1,30% à 15'859 points - Nikkei 225 (jeudi): +1,21% à 38'158 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - BC Bâle: 2023: résultat d'exploitation maison-mère 214,1 mio CHF (175,7 mio) dividende 3,25 CHF (3,10 CHF) résultat d'exploitation du groupe 275,9 mio CHF (231,1 mio) bénéfice net 169,4 mio CHF (139,3 mio) bénéfice maison-mère 157,4 mio CHF (128,5 mio) 2024: table sur un bénéfice à hauteur de celui de l'an dernier Bank Cler 2023: bénéfice annuel 43,1 millions (41,0 millions) - Phoenix Mecano 2023: chiffre d'affaires 775,5 mio EUR (cons. AWP: 778,4 mio) entrées de commandes 781,5 mio EUR (804,1 mio) résultat net 45,5 mio EUR (cons. AWP: 43,4 mio) Ebit "autour de 62 mio euro" (cons. AWP: 63,4 mio) EBIT sans effets except. "autour de 59 mio euros" 2024: optimisme prudent malgré des défis axé sur croissance et augmentation de la rentabilité division Sparte DewertOkin Tech. a achevé son redressement capacités adaptées selon entrées de commandes demande plus faible dans certains domaines d'applications - SoftwareOne 2023: Ebitda ajusté 245,2 mio CHF (cons. AWP: 242,9 mio) ventes Marketplace 549,7 mio CHF (cons. AWP: 548,5 mio) ventes Services 461,2 mio CHF (cons. AWP: 467,6 mio) chiffre d'affaires 1010,9 mio CHF (cons. AWP: 1018 mio) marge Ebitda ajustée 24,3% (cons. AWP: 24,0%) dividende 0,36 CHF (cons. AWP: 0,36 CHF; 2022: 0,35 CHF) résultat net 109,6 mio CHF (cons. AWP: 117,2 mio) 2024: vise croiss. recettes 8-10%; marge EBITDA 24,5-25,5% 30-50% bénéfice ajusté objectif de 70 mio de francs suisses d'économies 2024: année de transition, puis accélération du dév. des marges SoftwareOne 2026: croissance des ventes autour de 5% vise marge EBITDA aj. de près de 28% dividende à 30-50% du bénéfice ajusté croissance doit être plus rapide que le marché prévoit des achats complémentaires Software & Cloud Marketplace à 15% CAGR (auj. 9%) - TKB 2023: résultat net 159 mio CHF (147,8 mio) dividende 3,3 CHF (3,10 CHF) résultat d'exploitation 228,1 mio CHF (188,1 mio) produit d'exploitation 426,9 mio CHF (372,6 mio) a gagné 7000 nouveaux clients 2024: s'attend à un résultat inférieur à 2023 suppression des frais de tenue de compte en avril mise en oeuvre de la sratégie 2023-2027 en cours - Huber+Suhner: contrat cadre avec Deutsche Bahn pour système de connectivité PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - DSM-Firmenich: cession de l'unité Nutrition et santé animale CEO: recentrage sur trois unités, forte contiguïté stratégique les tensions en mer Rouge se répercutent sur la logistique secteur animal plus en ligne mais profitable, options étudiées ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Crealogix: groupe Mayfin Management /Vencora UK Limited à 99,24%/14,63% - DocMorris: JPMorgan détient une part de 16,925% - Georg Fischer: Oras Invest Oy détient une part de 5,01% - Ina Invest: Caceis SA détient une part de 14,987% - Novartis détient en propre 9,979% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: prix production-importation PPI janvier - Seco: climat de consommation (sondage janvier) - Coop: CPB 2023, Bâle - Aluflexpack: chiffre d'affaires 2023 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Singapour a vu son PIB croître de 1,1% en 2023, moins que prévu HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: Israël: volonté d'attaquer Rafah, malgré des tractations de trêve Le chef de la diplomatie chinoise attendu cette semaine en Europe DEVISES/TAUX (08h18) - EUR/CHF: 0,9490 - USD/CHF: 0,8841 - future Conf: +53 pb à 149,10% (mercredi) - taux au comptant: 0,86% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,64% à 11'214 points - SLI (mercredi): +1,01% à 1821 points - SPI (mercredi): +0,70% à 14'684 points - Dax (mercredi): +0,38% à 16'945 points - CAC 40 (mercredi): -0,16% à 7677 points

awp