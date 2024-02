Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive avant plusieurs données macro - SMI avant-Bourse: +0,27% à 11'314,50 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,91% à 38'773 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,30% à 15'906 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,86% à 38'487 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB: Seam Group compte 250 employés, plus de 800 clients rachète SEAM Group - Sika 2023: Ebit 1549,1 mio CHF (cons. AWP: 1564 mio) marge Ebitda 18,2% (cons. AWP: 18,2%) Ebitda 2044,7 mio CHF (cons. AWP: 2043 mio) résultat net 1062,6 mio CHF (cons. AWP: 1050 mio) marge Ebit 13,8% (cons. AWP: 13,9%) dividende 3,30 CHF (cons. AWP: 3,25 CHF; 2022: 3,20 CHF) 2024: croissance visée de 6-9% en monnaies locales extension attendue marge Ebitda ambitions 2028 confirmées Thomas Aebischer candidat au conseil d'administration - Swiss Re 2023: primes nettes 45'003 mio USD (cons. AWP: 44'763 mio) ratio combiné Corso 91,7% (cons. AWP: 92,2%) fonds propres 16'146 mio USD (cons. AWP: 15'818 mio) ratio combiné P&C 94,8% (cons. AWP: 94,4%) résultat net 3214 mio USD (cons. AWP: 3295 mio) dividende 6,80 USD (cons. AWP: 6,59 USD.; 2022: 6,40 USD) rendement du capital (ROI) de 3,4% (2,0%) coûts des dommages des catastrophes naturelles 1,3 Mrd USD charges des dommages de catastrophes naturelles de 1,3 USD 2024: vise bénéfice de 3,6 mrd USD CEO: bons renouvellements de primes à des prix raisonnables objectifs 2024 confirmés ratio SST supérieur à cible de 200-250% (1.7: 314%) hausse des tarifs de 9% lors de ronde de renouvellement contrats renouvelés pour 13,1 mrd USD dans branche P&C ratio SST attendu à 300% début 2024 SPI: - Aluflexpack 2023: chiffre d'affaires 380,3 mio EUR (cons. AWP: 378,1 mio) Ebitda avant effets non récurrents 46-49 mio EUR attendu 2024: chiffre d'affaires 370-410 mio EUR attendu Ebitda 51-56 mio EUR attendu Constantia Flexibles dépose une offre de rachat offre de rachat de 15,00 CHF par action en numéraire le CA recommande d'accepter l'offre offre de rachat représente une prime de 78% Constantia Flexibles détient déjà 56,67% de sa cible - BB Biotech 2023: perte nette confirmée à 207 mio (-358 mio) - DKSH 2023: croissance organique 3,2% (cons. AWP: 3,2%) chiffre d'affaires 11'066 mio CHF (cons. AWP: 11'095 mio) Ebit de base 329,9 mio CHF (cons. AWP: 323,8 mio) Ebit 305,9 mio CHF (cons. AWP: 321,0 mio) bénéfice après impôts 189,9 mio CHF (cons. AWP: 203,3 mio) dividende 2,25 CHF (cons. AWP: 2,21 CHF; 2022: 2,15 CHF) 2024: Ebit de base attendu en hausse - Stadler construira six trains à hydrogène de plus pour la Californie - Youngtimers: SIX Regulation prononce une sanction PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Implenia: Swisscanto détient une part de 3,0049% - SoftwareONE: CS Funds détient une part inférieure à 3% - VAT: Capital Group détient une part inférieure à 3% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - OFS: production industrie et construction au T4 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: Ukraine: "combats acharnés" en cours à Avdiïvka, selon l'armée ukrainienne DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9481 - USD/CHF: 0,8809 - future Conf: stable à 149,10% (jeudi) - taux au comptant: 0,854% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,63% à 11'284 points - SLI (jeudi): +0,69% à 1'833 points - SPI (jeudi): +0,59% à 14'771 points - Dax (jeudi): +0,60% à 17'047 points - CAC 40 (jeudi): +1,55% à 7'743 points

awp-robot/