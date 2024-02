Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - calme plat avant Temenos en soirée - SMI avant-Bourse: -0,09% à 11'300,04 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,37% à 38'628 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,82% à 15'776 points - Nikkei 225 (lundi): -0,04% à 38'470 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: la FDA approuve Xolair pour les allergies alimentaires (SUPPRIMER?) SPI: - Une filiale d'Arundel a émis pour 42 mio CHF de bonds convertibles - Le fonds activiste Petrus Advisers demande le départ du patron de Temenos PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Achiko: procédure de faillite terminée faute d'actifs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Barry Callebaut: Artisan Partners Limited Partnership détient 3,01% - DocMorris: JPMorgan détient une part de 16,644% - Novartis détient en propre 10,001% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Temenos: résultats 2023 (CC 18:30) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: Nouvel An chinois: tourisme et consommation surpassent leurs niveaux pré-Covid DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9503 - USD/CHF: 0,8801 - future Conf: -65 pb à 148,45% (vendredi) - taux au comptant: 0,874% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,23% à 11'311 points - SLI (vendredi): +0,37% à 1'840 points - SPI (vendredi): +0,19% à 14'799 points - Dax (vendredi): +0,42% à 17'117 points - CAC 40 (vendredi): +1,18% à 7'768 points

