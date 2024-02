Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sans tendance dans l'attente des chiffres de Nvidia - SMI avant-Bourse: +0,09% à 11'467,62 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,17% à 38'564 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,92% à 15'631 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,26% à 38'262 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - L'ONG Foodwatch porte plainte contre Nestlé Waters à Paris - Sandoz: homologation au Canada pour un biosimilaire pour l'ostéoporose SPI: - EFG 2023: résultat net IFRS 303,2 mio CHF (cons. AWP: 264,8 mio) dividende 0,55 CHF (cons. AWP: 0,48 CHF; 2022: 0,45 CHF) produit d'exploitation 1430,7 mio CHF (cons. AWP: 1403 mio) afflux d'argent frais 6,2 mrd CHF (cons. AWP: 6,2 mrd) avoirs clients 142,2 mrd CHF (cons. AWP: 148,6 mrd) 141 nouveaux conseillers à la clientèle embauchés EFG: en bonne voie pour réaliser des économise de 60 mio CHF d'ici 2025 EFG CEO: environ 30% des nouveaux conseillers à la clientèle venus de CS la banque n'a pas d'activité de "dette privée" toujours ouvert pour tes acquisitions, capital excédentaire dispo attend un ralentissement des embauches de conseillers cette année nomme Prasanna Gopalakrishnan au conseil d'administration - Novavest 2023: dividende 1,25 CHF (1,25 CHF) les négociations avec Senioresidenz toujours à un stade précoce - Zug Estates 2023: Ebit 37,65 mio CHF (cons. AWP: 17,7 mio) résultat net hors rev. 33,87 mio CHF (cons. AWP: 33,0 mio) résultat net 24,19 mio CHF (cons. AWP: 6,6 mio) produit des loyers 65,7 mio CHF (cons. AWP: 65,6 mio) revalorisations -11 mio CHF (cons. AWP: -29,8 mio) dividende 44 CHF (cons. AWP: 44,4 CHF; 2022: 41,0 CHF) dividende 44 CHF (cons. AWP: 44,37 CHF; 2022: 41,00 CHF) 2024: revalorisations attendues en hausse taux de vacance attendu en net repli à environ 1% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Glencore 2023: chiffre d'affaires 217,8 mrd USD (256,0 mrd) Ebitda ajusté 17,1 mrd USD (34,1 mrd) Ebit ajusté 10,4 mrd USD (26,7 mrd) résultat net 4,3 mrd USD (17,3 mrd) - L'imbroglio des 25 chars Leopard 1 vendus à GLS RUAG MRO: le président du conseil d'administration s'en va ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Kinarus: groupe Grey/Kinarus détient une part inférieure à 3% - Komax: abrdn plc détient une part inférieure à 3% - R&S: Janus Henderson Group plc détient une part de 6,48% - Temenos: CS Funds détient une part inférieure à 3% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - BC neuchâteloise: résultats 2023 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: L'économie allemande dans une "situation dramatique", et tenace HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: Le soutien une 13e rente AVS s'effrite - AVS à 66 ans: un grand non - international: Gaz: la demande européenne au plus bas, mais toujours beaucoup de GNL russe DEVISES/TAUX (8h13) - EUR/CHF: 0,9528 - USD/CHF: 0,8812 - future Conf: +54 pb à 148,64% (mardi) - taux au comptant: 0,866% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,51% à 11'457 points - SLI (mardi): +0,27% à 1'854 points - SPI (mardi): +0,32% à 14'948 points - Dax (mardi): -0,14% à 17'068 points - CAC 40 (mardi): +0,35% à 7'795 points

awp-robot/sw/