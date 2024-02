Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive - SMI avant-Bourse: +0,19% à 11'407,85 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +1,18% à 39'069 points - Nasdaq Comp (jeudi): +2,96% à 16'042 points - Nikkei 225 (vendredi): Bourse de Tokyo fermée NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB: Morten Wierod prend ses fonctions au 1er août 2024 M.Rosengren quittera ABB fin 2024 M. Wierod dirige actuellement l'unité Electrification nomme Morten Wierod successeur de Björn Rosengren comme CEO Le patron d'ABB voit sa rémunération s'envoler en 2023 SPI: - Calida 2023: chiffre d'affaires 304,4 mio CHF (cons. AWP: 307,1 mio) commerce en ligne pèse 31,9% du chiffre d'affaires commerce en ligne a crû de 18,4% Ebit ajusté 12,2 mio CHF (30,0 mio) dividende 0,60 CHF (1,15 CHF) perte de 66,5 mio CHF (bénéfice de 37,0 Mio) résultat activités poursuivies -44,8 mio CHF (+22,9 mio) marge Ebit ajustée à 4,0% (9,4%) résultat d'exploitation -40,2 mio CHF (+29,0 mio) 2024: distribution div. dépendante à l'avenir des flux de liqu. libres responsable des opérations part à la retraite en avril responsable du numérique quitte l'entreprise Stefan Portmann et Laurence Bourdon-Tracol quittent le CA Corinna Werkle proposée au conseil d'administration - Georg Fischer renonce à une augmentation de capital - HLEE: Sport1 Media vend 50% de Sport1 GmbH à 30 mio EUR - Meyer Burger: Sentis met à disposition jusqu'à 50 mio CHF fermeture de Freiberg effective en avril arrête la prdoduction à Freiberg, en Allemagne CEO: l'arrêt de la production pourrait n'être que temporaire cherche à obtenir du minist. US énergie 200-250 mio USD organise une AG extrord., droits d'émission de 200-250 mio CHF pourrait couvrir 450 mio avec différents crédits suspend des investissements dans le Colorado PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Swiss: le patron Dieter Vranckx passe à la direction de Lufthansa ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aluflexpack: IBS Fund M. détient 3,39%; M. Ohneberg <3%; M. Tojner <3% - AMS Osram: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - DocMorris: JPMorgan détient une part de 17,653% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part inférieure à 3% PRESSE VENDREDI - UBS négocie pour céder la banque d'investissement de CS en Turquie Bloomberg (jeudi soir) NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - OFS: baromètre de l'emploi au T4 - BNS: CP sondage moyens de paiement 2023 - OFS: statistiques d'hébergement janvier (1ère estimation) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: - international: L'industrie des télécoms de retour à Barcelone pour prendre la vague de l'IA DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 0,9534 - USD/CHF: 0,8805 - future Conf: +23 pb à 148,70% (jeudi) - taux au comptant: 0,838% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,37% à 11'386 points - SLI (jeudi): +0,23% à 1'855 points - SPI (jeudi): -0,38% à 14'858 points - Dax (jeudi): +1,47% à 17'370 points - CAC 40 (jeudi): +1,49% à 7'912 points

awp-robot/