AMBIANCE - pause après la forte hausse de vendredi - SMI avant-Bourse: -0,20% à 11'473,49 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,16% à 39'132 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,28% à 15'997 points - Nikkei 225 (lundi): +0,35% à 39'234 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Calida bascule lourdement dans les chiffres rouges en 2023 - Castle PE retrouve les chiffres noirs en 2023 - Ina Invest 2023: revenus locatifs 15,2 mio CHF (11,3 mio) Ebit -8,8 mio CHF (16,1 mio) revalorisations -16,3 mio CHF (12,8 mio) résultat net -11,2 mio CHF (19,1 mio) la holding veut fusionner avec la filiale Ina Invest SA objectifs à moyen terme confirmés, portefeuille d'environ 2 mrd un dividende payé pour la 1ère fois au titre de 2024 - LLB 2023: résultat net 164,7 mio CHF (149,4 mio) produit d'exploitation 541,8 mio CHF (503,2 mio) afflux net d'argent frais 1,4 mrd CHF (3,6 mrd) dividende 2,70 CHF (2,50 CHF) avoirs clientèle 86,9 mrd CHF (S1: 87,2 mrd) 2024: table sur un résultat solide - Temenos désigne un auditeur externe - TX Group pourrait regrouper son immobilier dans une société PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Bellevue: M. Bisang détient une part de 23,9%, Manuela et Jürg Schäppi 9,2% - Ems-Chemie: Emesta Holding AG détient une part de 60,82% - Inficon: CS Funds détient une part de 2,99% - Lonza: Norges Bank détient une part inférieure à 3% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: Accord de la Suisse et plus de 120 pays pour aider l'investissement - international: Gaza: l'armée israélienne présente un plan d'"évacuation" des civils Des tracteurs dans Bruxelles, les 27 en passe d'élaguer les règles agricoles Le Salon mondial du mobile ouvre, l'IA en vedette DEVISES/TAUX (08h05) - EUR/CHF: 0,9540 - USD/CHF: 0,8810 - future Conf: +29 pb à 148,99% (vendredi) - taux au comptant: 0,839% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,97% à 11'497 points - SLI (vendredi): +0,78% à 1'869 points - SPI (vendredi): +0,87% à 14'987 points - Dax (vendredi): +0,28% à 17'419 points - CAC 40 (vendredi): +1,98% à 7'967 points

