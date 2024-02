Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - sans véritable tendance - SMI avant-Bourse: +0,10% à 11'426,17 points (08h03) - Dow Jones (mercredi): -0,06% à 38'949 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,55% à 15'948 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,11% à 39'166 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Le patron de Holcim a touché 9,5 millions de francs suisses en 2023 - Sandoz trouve un accord sur un litige aux USA et paie 265 mio USD SPI: - Adecco 2023: dividende 2,50 CHF (cons. AWP: 2,50 CHF) 2024: marge brute T1 attendue à un niveau comparable à celle du T4 volume d'affaires actuellement inférieur à celui du T4 T4: bénéfice brut 1233 mio EUR (cons. AWP: 1232 mio) Ebita ajusté 264 mio EUR (cons. AWP: 227 mio) résultat net 68 mio EUR (cons. AWP: 89 mio) chiffre d'affaires 6109 mio EUR (cons. AWP: 6030 mio) croissance organique ajustée 1% (cons. AWP: 0,1%) marge EBITA ajustée 4,3% (cons. AWP: 3,8%) anticipe des gains de parts de marché au T1 indication avant-Bourse: +1,5% - Ams Osram 2024: Ebit ajusté attendu en baisse de 30-50 mio EUR prévision de ventes T1 maintenues (800-900 mio EUR) Ebit ajusté T1 confirmé (4-7%) table sur ajustement de valeur de 600-900 mio EUR envisage nouvelles mesures de réduction des coûts - BLKB 2023: résultat d'exploitation 193,2 mio CHF (180,6 mio) résultat net 152,5 mio CHF (144,1 mio) produit d'exploitation 458,5 mio CHF (402,7 mio) dividende 40 CHF (35,00 CHF) 2024: bénéfice net attendu au niveau de 2023, versements stables corrrectif de valeur de 22 mio CHF sur Radicant Bank - Bystronic 2023: dividende 12,00 CHF (cons. AWP: 13,00 CHF; 2022: 12,00 CHF) entrées de commandes 794,0 mio CHF (cons. AWP: 834,5 mio) chiffre d'affaires 930,1 mio CHF (cons. AWP: 938,0 mio) Ebit 54,4 mio CHF (cons. AWP: 56,2 mio) marge Ebit 5,8% (cons. AWP: 6,0%) résultat net 41,9 mio CHF (cons. AWP: 43,2 mio) 2024: l'envrionnement de marché restera exigeant revenus et rentabilité attendus en repli début d'année faible, amélioration attendue par la suite - Clariant 2023: dividende 0,42 CHF (cons. AWP: 0,43 CHF; 2022: 0,42 CHF) chiffre d'affaires 4377 mio CHF (cons. AWP: 4412 mio) Ebitda ajusté 641 mio CHF (cons. AWP: 630 mio) Ebitda 607 mio CHF (cons. AWP: 562 mio) marge Ebitda 13,9% (cons. AWP: 12,8%) résultat net 179 mio CHF (116 mio) cash-flow opérationnel 421 mio CHF (cons. AWP: 497 mio) prix de vente stables, repli des volumes de 7% 2024: hausse des ventes en devises locales attendue à un chiffre amélioration de la marge Ebitda à environ 15% marge Ebtida attendue à 16% hors effet lié à Sunliquid objectifs pour 2025 confirmés - Emmi 2023: Ebit ajusté 295,4 mio CHF (cons. AWP: 288,6 mio) marge Ebit ajustée 7% (cons. AWP: 6,8%) dividende 15,50 CHF (cons. AWP: 15,10 CHF 2022: 14,50 CHF) Ebit 258,2 mio CHF (cons. AWP: 247,8 mio) marge Ebit 6,1% (cons. AWP: 5,8%) résultat net ajusté 212,4 mio CHF (cons. AWP: 205,7 mio) résultat net 186,3 mio CHF (cons. AWP: 177,0 mio) marge bénéficiaire 4,4% (4,3%) 2024: croissance organique des ventes attendue entre 1 et 2% Ebit attendu entre 295 et 315 mio CHF marge bénéficiaire attendue entre 5,0 et 5,5% croissance modérée attendue sur les principaux marchés objectifs à moyen terme confirmés poursuite des programmes d'efficience et d'économies - Meier Tobler 2023: chiffre d'affaires 545,92 mio CHF (556,3 mio) résultat net 27,15 mio CHF (30,7 mio) Ebitda 48,47 mio CHF (52,1 mio) dividende 1,3 CHF (1,20 CHF) 2024: marché de la construction attendu en léger repli bénéfices attendus au niveau de ceux de 2023 Heinz Roth renonce à solliciter un nouveau mandat au CA programme de rachat d'actions achevé rachat d'actions a porté sur 22,2 mio CHF (30 mio prévu) Andrea Tranel proposée comme nouvelle administratrice - VZ Holding 2023: résultat net 187,02 mio CHF (151,3 mio) dividende 2,24 CHF (1,74 CHF) AuM 44,89 mrd CHF (fin juin: 42,6 mrd) produit d'exploitation 463,8 mio CHF (403,9 mio) afflux net d'argent frais 4,4 mrd CHF (4,6 mrd) 2024: revenus et bénéfice dans la cible des attentes à long terme croissance du S1 supérieure à celle du S2 élection de deux nouveaux administrateurs proposée PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Galderma 2023: revenus de 4,08 mrd USD (+8,5% en devises locales) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Basilea: UBS Fund Management détient une part inférieure à 3% - DocMorris: JPMorgan annonce une part de 17,5872%, UBS de 20,87% - Lonza: Norges Bank détient une part de 3,13% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - KOF: baromètre conjoncturel février - Seco: PIB au 4ème trimestre et en 2023 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: France: l'emploi salarié quasi stable dans le privé au 4e trimestre HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: Grève des fonctionnaires au Tessin contre la politique d'austérité Le Conseil national devrait alléger l'initiative sur le tabac - international: L'abonnement payant de Meta visé par une nouvelle plainte La guerre a fait plus de 30'000 morts à Gaza, selon le Hamas DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9520 - USD/CHF: 0,8786 - future Conf: +18 pb à 149,18% (mercredi) - taux au comptant: 0,846% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,23% à 11'414 points - SLI (mercredi): -0,01% à 1'861 points - SPI (mercredi): -0,33% à 14'853 points - Dax (mercredi): +0,25% à 17'601 points - CAC 40 (mercredi): +0,31% à 7'954 points

