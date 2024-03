Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - rebond malgré des chiffres de l'inflation mitigés aux USA - SMI avant-Bourse: +0,17% à 11'458,16 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,12% à 38'996 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,90% à 16'092 points - Nikkei 225 (vendredi): +1,90% à 39'911 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel 2023: produit brut 8787 mio CHF (cons. AWP: 8848 mio) Ebitda 2678 mio CHF (cons. AWP: 2789 mio) résultat net 1464 mio CHF (2810 mio) Ebit 1903 mio CHF (cons. AWP: 2007 mio) dividende 10.00 CHF (cons. AWP: 10,15 CHF) chiffre d'affaires net 23'849 mio (cons. AWP: 24'194 mio) Anne-Catherine Berner et Dominik de Daniel pour le c. adm. gain de part de marché dans le fret maritime rachète le malaisien City Zone Express - Lindt & Sprüngli: Ana Dominguez devient directrice marketing SPI: - Bucher 2023: dividende 13,50 CHF (cons. AWP: 13,37 CHF; 2022: 13,00 CHF) Ebit 424 mio CHF (cons. AWP: 434 mio) marge Ebit 11,9% (11,8%) bénéfice net 356 mio CHF (cons. AWP: 338 mio) 2024: ventes attendues en légère baisse marge opérationnelle à deux chiffres, mais en repli bénéfice net anticipé en repli Urs Kaufmann proposé comme président, succédant à Philip Mosimann - Leonteq: l'administrateur Dominik Schärer se retire PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - La Foncière: Investissements Fonciers veut lever 100 millions de francs suisses - Migros: les employés du site de Micarna d'Ecublens poursuivent leur grève ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: UBS Fund Management détient une part de 3,001% - Barry Callebaut: Artisan Partners Funds, Inc. détient une part de 3,04% - DocMorris: JPMorgan détient une part de 17,592% - Givaudan: Gartmore Investment Management plc détient une part inférieure à 3% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part de 3,06% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail janvier - OFS: chiffres d'affaires des serv ices décembre - Indices PMI des directeurs d'achat février DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFL: le taux de référence pour les loyers reste fixé à 1,75% - international: Chine: 5e mois de contraction de l'activité manufacturière en février HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: Thomas Jordan quittera la BNS fin septembre - international: ras DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9571 - USD/CHF: 0,8849 - future Conf: -47 pb à 149,65% - taux au comptant: 0,828% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,21% à 11'439 points - SLI (jeudi): +0,33% à 1'867 points - SPI (jeudi): +0,03% à 14'858 points - Dax (jeudi): +0,44% à 17'678 points - CAC 40 (jeudi): -0,26% à 7'927 points

awp-robot/