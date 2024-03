Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Consolidation en vue après les récents gains et une clôture négative à Wall Street vendredi - SMI avant-Bourse: -0,31% à 11'611,30 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,18% à 38'723 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,16% à 16'085 points - Nikkei 225 (lundi): -2,19% à 38'820 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Baer: Gilbert Achermann ne se représente pas au conseil propose Bruce Fletcher et Andrea Sambo - SGS: Moody's confirme "A3", abaisse la perspective à "négative" SPI: - Basilea: versement d'étape sur ventes de Cresemba en Asie le partenaire Pfizer verse 1,25 mio USD - Metall Zug 2023: chiffre d'affaires net 494,7 mio CHF (645,9 mio) dividende nominative B 20,00 CHF (30,00 CHF) résultat net 26,7 mio CHF (137,3 mio) Ebit 13,8 mio CHF (135,9 mio; hors effets uniques 48,9 mio) nette baisse de la propension à investir 2024: améliorations environ. de marché ponctuellement visibles gain comptable unique lié à déconsolidation de Belimed - La filiale égyptienne d'Orascom s'envole en 2023 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Fitch place Galderma en observation pour un relèvement de la note ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aluflexpack: The Capital Group Companies, Inc. détient une part de 4,886% - Basilea: UBS Fund Management détient une part de 3,004% - Belimo: 1832 Asset Management L.P. détient moins de 3% - Group: CS Funds détient une part de 3,014% - Ina Invest: Caceis SA détient une part de 15,008% - SIG Group: CS Funds détient une part de 3,014% - Temenos: Deutsche Bank AG détient une part de 3,003% PRESSE LUNDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Seco: climat de consommation février - CFF: CPB 2023, Berne DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Le Japon a finalement évité la récession de justesse fin 2023 HORS DIVIDENDE 14.03: - Roche (9,60 CHF) DIVERS - CH: L'OFSP veut éviter les pénuries et les excès dans la santé - international: Présidentielle en Russie : Poutine vers un nouveau sacre en plein conflit armé Les importations d'armes en Europe ont doublé, dopées par la guerre en Ukraine Pas de trêve en vue au début du ramadan à Gaza, qui attend de l'aide Avec une forte poussée des populistes, le Portugal vire à droite La Chine clôt une session parlementaire dominée par l'économie DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9598 - USD/CHF: 0,8769 - future Conf: +957 pb à 150,18% (vendredi) - taux au comptant: 0,683% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,62% à 11'647 points - SLI (vendredi): +0,59% à 1'906 points - SPI (vendredi): +0,56% à 15'220 points - Dax (vendredi): -0,16% à 17'815 points - CAC 40 (vendredi): +0,92% à 8'028 points

awp-robot/sw/