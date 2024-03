Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - En panne d'inspiration après les banques centrales - SMI avant-Bourse: -0,24% à 11'623,70 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,77% à 39'476 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,16% à 16'429 points - Nikkei 225 (lundi): -1,16% à 40'414 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ràs SPI: - Avolta étend son portefeuille à l'aéroport de Cologne-Bonn - EFG International: le dividende de 55 centimes accepté par les actionnaires - Epic Suisse 2023: revenus locatifs 65,33 mio CHF (61,5 mio) Ebitda 42,66 mio CHF (44,0 mio) taux de vacance 4,6% (S1: 4,4%) résultat net 17,63 mio CHF (56,4 mio) revalorisations -9,72 mio CHF (0,9 mio) dividende 3,10 CHF (3,00 CHF) 2024: revenus locatifs devraient être similaires à 2023 - Swiss Steel: les représentants de Spuhler confirment leur départ démission liée à la non participation à augmentation de capital encore 5 membres au conseil d'administration PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Viseca s'est de justesse maintenu sur la voie de la croissance en 2022 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Blackrock détient une part de 3,433% - Idorsia détient en propre 4,825%/36,104% - Jungfraubahn: Epicea AG in Liquidation détient une part de 4,398% - Meyer Burger: Blackrock détient une part de 4,83%; Petr Kondrashev 91,264% - Newron: Tobias Scherer détient une part de 3,062% - Siegfried: Blackrock détient une part de 3,025% - Spexis: Spexis AG détient une part inférieure à 3% - Temenos: Deutsche Bank AG détient une part inférieure à 3% - UBS: UBS Fund Management détient une part de 3,035% PRESSE LUNDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - KOF Consensus Forecast DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ABB (0,87 CHF) - Givaudan (68,00 CHF) - Also (4,80 CHF) - Basler KB (3,25 CHF) - BB Biotech (2,00 CHF) - Oerlikon (0,20 CHF) 26.03: - EFG International (0,55 CHF) - SPS (3,40 CHF) 27.03: - Belimo (8,50 CHF) 28.03: - Sika (3,30 CHF) - DKSH (2,25 CHF) - Implenia (0,60 CHF) - Mobimo (10,00 CHF) DIVERS - CH: ràs - international: Gaza: le Conseil de sécurité revote sur un appel au cessez-le-feu La candidature de Berset soumise au comité du Conseil de l'Europe DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9713 - USD/CHF: 0,8976 - future Conf: +60 pb à 150,79% (vendredi) - taux au comptant: 0,631% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,44% à 11'652 points - SLI (vendredi): -0,62% à 1'914 points - SPI (vendredi): -0,46% à 15'307 points - Dax (vendredi): +0,15% à 18'206 points - CAC 40 (vendredi): -0,12% à 8'152 points

awp-robot/sw/