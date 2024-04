Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive pour démarrer la semaine et le nouveau trimestre - SMI avant-Bourse: -0,01% à 11'728,81 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -0,60% à 39'566,85 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,21% à 18'293,20 points - Nikkei 225 (mardi): +0,00% à 39'803 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza nomme Wolfgang Wienand dès l'été comme CEO - Swiss Life termine son programme de rachat d'actions - Le patron de Swatch ne songe pas à raccrocher - UBS annonce un nouveau programme de rachat d'actions pour 2 milliards USD SPI: - Adval Tech 2023: prestation totale 179,3 mio CHF (187,4 mio) résultat net -3,9 mio CHF (-2,3 mio) dividende 0 CHF (0,00 CHF) dividende 0,00 CHF (0,00 CHF) Ebit -1,7 mio CHF (0,6 mio) 2024: renonce à fournir des prévisions chiffrées - Aluflexpack: Constantia Flexibles confirme son offre de rachat période d'acceptation du 17 avril au 16 mai - Cicor finalise l'acquisition de TT Electronics - ENR Russia 2023: résultat net -7,95 mio CHF (+0,18 mio) - Galderma, première entrée en Bourse en Europe depuis janvier - Siegfried: le CEO Wolfgang Wienand quitte l'entreprise pour rejoindre Lonza le CFO Reto Suter devient CEO ad interim - SoftwareOne: le conseiller ISS soutient les plans du conseil d'administration - Valartis 2023: résultat net -6,5 mio CHF (+7,2 mio CHF) produit d'exploitation 10,8 mio CHF (20,6 mio) dividende 0,50 CHF (0,00 CHF) - Villars: Valérie Stephan et le président Patrick Krauskopf co-CEO ad intérim se sépare de son CEO Michael Albrecht PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Alpiq: un tribunal roumain donne raison à l'énergéticien - Axpo soumet à l'OFEN un projet de centrale à gaz à Muttenz (BL) - Syngenta voit ses recettes et sa rentabilité reculer en 2023 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Allreal: Swiss Finance & Property AG détient une part inférieure à 3% - AMS Osram: Norges Bank détient 3,274%; UBS Fund Management 4,949% - Meyer Burger: Barclays Plc détient une part de 17,862% - Rieter: CS Funds détient une part inférieure à 3% - Swiss Steel: Martin Haefner détient une part de 178,077%, Peter Spuhler 20,357% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - Indices PMI des directeurs d'achat mars - Zwahlen et Mayr: résultats 2023 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFS: recettes dans les services janvier -9,7% sur un an (décembre -6,4%) OFS: recettes commerce de détail février en repli nom. de 0,2% sur un mois - international: USA: l'inflation PCE rebondit sur un an en février, ralentit sur un mois HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Swisscom (22,00 CHF) - SGS (3,20 CHF) - Huber+Suhner (1,70 CHF) - Intershop (27,50 CHF) 03.04: - Leonteq (1,00 CHF) DIVERS - CH: - international: Russie: attaque de drones contre des usines au Tatarstan Sept employés d'une ONG américaine tués dans une frappe israélienne à Gaza DEVISES/TAUX (8h24) - EUR/CHF: 0,9732 - USD/CHF: 0,9068 - future Conf: -55 pb à 150,25% (jeudi) - taux au comptant: 0,639% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,21% à 11'730 points - SLI (jeudi): +0,25% à 1'924 points - SPI (jeudi): +0,27% à 15'443 points - Dax (jeudi): +0,08% à 18'492 points - CAC 40 (jeudi): +0,26% à 8'206 points

awp-robot/sw/