Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Plombée par la déconvenue de Wall Street jeudi et dans l'attente du relevé de sur l'emploi au pays de l'oncle Sam en mars - SMI avant-Bourse: -1,01% à 11'572,55 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -1,35% à 38'597 points - Nasdaq Comp (jeudi): -1,40% à 16'049 points - Nikkei 225 (vendredi): +NA% à 38'977 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim s'empare de l'entreprise argentine Tensolite SPI: - Alpine Select 2023: perte 433'000 francs suisses (2022 30,0 mio) - Implenia: l'actionnaire Max Rössler a réglé sa succession Buru Holding reprend une participation de 13,7% - Intershop: reprise du négoce du titre au plus tard le 10 avril - Softwareone: nouveaux soutiens au conseil d'administration - Les actionnaires de Swiss Steel plébiscitent l'augmentation de capital PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Realstone vend deux immeubles et en achète deux autres ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank détient une part de 3,484% - Implenia: Buru Holding reprend une participation de 13,7% - Lonza: Norges Bank détient une part de 3,071% - Meyer Burger: Barclays Plc détient une part de 7,062% PRESSE VENDREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - Seco: climat de consommation, sondage mars - BNS: réserves de devises mars DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Japon: recul plus léger que prévu de la consommation des ménages en février HORS DIVIDENDE 08.04: - Inficon (20,00 CHF) - PSP Swiss Property (3,85 CHF) DIVERS - CH: ràs - international: En Chine, Janet Yellen veut des règles équitables pour les groupes américains Pressé par les Etats-Unis, Israël promet d'augmenter l'aide humanitaire à Gaza DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 0,9773 - USD/CHF: 0,9028 - future Conf: +36 pb à 149,3% (jeudi) - taux au comptant: 0,704% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,64% à 11'691 points - SLI (jeudi): +0,37% à 1'914 points - SPI (jeudi): +0,51% à 15'373 points - Dax (jeudi): +0,19% à 18'403 points - CAC 40 (jeudi): +0,26% à 8'152 points

awp-robot/sw/