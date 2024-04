Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sur la retenue avant l'inflation aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: +0,47% à 11'560,15 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,02% à 38'884 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,32% à 16'307 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,59% à 39'537 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: marquage CE pour son premier diagnostic compagnon du cancer du sein - Intrusion chez Lafarge: 200 personnes manifestent en soutien aux 17 gardés à vue - Julius Bär doit combler des lacunes en Allemagne, selon la Bafin (SUPPRIMER?) - Vosges: perquisitions chez Nestlé autour de décharges de bouteilles plastiques SPI: - Barry Callebaut 2023/24: objectifs confirmés S1: chiffre d'affaires 4643 mio CHF (cons. AWP: 4443 mio) Ebit ajusté 339,4 mio CHF (cons. AWP: 315,4 mio) résultat net ajusté 215,8 mio CHF (cons. AWP: 174,8 mio) volumes 1'138,52 kt (cons. AWP: 1126 kt) évolution des volumes 0,7% (cons. AWP: -0,3%) flux négatif de trésorerie disponible à 1,12 mrd CHF inflation moyenne de 81% sur les fèves de cacao - BKW regroupe ses affaires photovoltaïques sous la marque Solstis - Crealogix rembourse de manière anticipée un emprunt convertible - Docmorris homologué en Allemagne pour la prescription électronique - La GLKB fait l'impasse sur une option de remboursement d'un AT1 - Avolta émet un emprunt de 1er rang de 500 millions d'euros - Autoneum: les actionnaires votent le dividende de 2,50 francs suisses par action - Le LEB commande quatre rames chez Stadler Rail - Vontobel: les actionnaires votent le dividende de 3 francs suisses par action - Les actionnaires de Zug Estates valident toutes les propositions - Intershop: le négoce des actions reprend mercredi 10 avril PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank détient une part de 3,231% - BVZ: Hubertus Hatlapa détient 5,305% - Huber+Suhner: Hans Müller franchit le seuil de 3% - Ina Invest: diverses annonces après la fusion de la holding et de la SA - Lonza: Norges Bank détient une part de 3,028% - Medartis: Willi Miesch détient une part de 4,566% - Newron: Tobias Scherer détient une part inférieure à 3% - Siegfried: Blackrock détient une part inférieure à 3% PRESSE MERCREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Barry Callebaut: Conf. Call HS (10h00) - AG: Zurich Insurance (14h15) Fundamenta, Galenica, Polypeptide, Schweiter jeudi: - Givaudan: revenus T1 - Jungfraubahn: résultats 2023 (CPB 09h45) - VAT: mise-à-jour T1 (conf. call 10h00) - Helvetia: résultats 2023 (CPB 09h00) - Flughafen Zürich: statistique passagers mars 2024 (après clôture) - Basilea: Capital Markets Day - AG: Julius Bär (10h00), Adecco, Emmi, SF Urban, Zehnder vendredi: - BC Lucerne: résultats T1 - AG: Swiss Re (14h00) BVZ, Evolva, DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Les matières premières flambent, mais le blé et le maïs n'en profitent pas HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Bossard (4,00 CHF) - Calida (0,60 CHF) - Forbo (25,00 CHF) - Mobilezone (0,90 CHF) - VZ Holding (2,24 CHF) 11.04: - Autoneum (2,50 CHF) - Meier Tobler (1,30 CHF) - Vontobel (3,00 CHF) - Zug Estates (44,00 CHF) 12.04: - Zurich Insurance (26,00 CHF) - Galenica (2,20 CHF) - Schweiter (15,00 CHF) DIVERS - CH: Climat: le jugement de la CEDH autant salué que décrié dans la presse - international: Chine: Fitch abaisse à la perspective de la note pour la dette Joe Biden critique "l'erreur" du gouvernement Netanyahu à Gaza DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9807 - USD/CHF: 0,9042 - future Conf: +53 pb à 149,50% (mardi) - taux au comptant: 0,721% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,36% à 11'506 points - SLI (mardi): -0,48% à 1'888 points - SPI (mardi): -0,33% à 15'174 points - Dax (mardi): -1,32% à 18'077 points - CAC 40 (mardi): -0,15% à 8'049 points

awp-robot/sw/vj