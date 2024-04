Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - les investisseurs indécis avant le weekend - SMI avant-Bourse: -0,07% à 11'457,64 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,01% à 38'459 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,68% à 16'442 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,26% à 39'546 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sonova: Martin Grieder, membre de la direction, est décédé SPI: - LUKB 2024: bénéfice net attendu à la hauteur de celui de 2023 T1: bénéfice net 74,81 mio CHF (61,2 mio) résultat d'exploitation 76,6 mio CHF (70,2 mio) - Spexis obtient une prolongation de son sursis concordataire - Les actionnaires de Zehnder valident la baisse du dividende en AG PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Alpiq investit dans l'hydrogène vert en Europe du Nord - Changements à la tête de Similasan - La start-up Kidemis obtient 150'000 francs suisses - BLS transporte plus de passagers que jamais auparavant ANNONCES DE PARTICIPATIONS - DocMorris: JPMorgan détient une part de 18,128% - Lonza: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Meyer Burger: Goldman Sachs détient moins de 3%, tout comme David Sahw - Peach Property détient en propre 0,003%/15,154% - Relief: Armistice Capital détient 4,9%; Armistice Cap.Master Fund 15,583% - Schweiter: KWE Beteiligungen détient moins de 3%, crée un nouveau groupe - Siegfried: Blackrock détient une part inférieure à 3% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Unia et Syna: CP salaires dans la construction, Berne DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Zurich Insurance (26,00 CHF) - Galenica (2,20 CHF) - Schweiter (15,00 CHF) 15.04: - Julius Bär (2,60 CHF) - Emmi (15,50 CHF) - Zehnder (1,30 CHF) DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9758 - USD/CHF: 0,9113 - future Conf: -14 pb à 149,17% (jeudi) - taux au comptant: 0,734% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,26% à 11'466 points - SLI (jeudi): -0,22% à 1'881 points - SPI (jeudi): -0,21% à 15'127 points - Dax (jeudi): -0,79% à 17'954 points - CAC 40 (jeudi): -0,32% à 8'024 points

awp-robot/