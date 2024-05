Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - La Bourse tirée à la baisse par le bon Roche - SMI avant-Bourse: -0,32% à 11'730,54 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -0,21% à 39'432 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,29% à 16'388 points - Nikkei 225 (mardi): +0,31% à 38'296 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Alcon T1: chiffre d'affaires 2444 mio USD (cons. AWP: 2483 mio) marge opérationnelle 15,1% (cons. AWP: 13,2%) résultat par action 0,5 USD (cons. AWP: 0,43 USD) BPA (de base) 0,78 USD (cons. AWP: 0,73 USD) marge op. de base 22,0% (cons. AWP: 20,3%) résultat par action 0,50 USD (cons. AWP: 0,43 USD) CA Surgical 1338 mio USD (1304 mio) CA Vision Care 1106 mio USD (1029 mio) résultat net 248 mio USD (T1: 2023: 174 mio) - Lonza T1: évolution des affaires conformes aux attentes pour 2024 objectifs 2024 confirmés performance plus faible au T1, stabilisation en vue au S1 les importants projets de 2024 évoluent comme prévu - Début du procès de l'ex-patron du fonds Archegos, aux milliards envolés - Sonova 2023/24: dividende 4,30 CHF (cons. AWP: 4,22 CHF) chiffre d'affaires 3627 mio CHF (cons. AWP: 3637 mio) Ebita ajusté 771,4 mio CHF (cons. AWP: 771,0 mio) marge EBITA ajustée 21,3 mio CHF (cons. AWP: 21,4 mio) résultat net 609,5 mio CHF (cons. AWP: 546,9 mio) le vigueur du franc pèse sur la rentabilité 2024/25: croissance de l'Ebita ajusté attendue entre 7 et 11% croissance ventes TCC attendue entre 6 et 9% bien positionné pour une croissance accélérée accélération de la croissance attendue au 2e smeestre possible reprise des rachats d'actions au S2 SPI: - Vetropack: le site de St-Prex à priori fermé fin août le plan social sera présenté sous peu fermeture du site de St-Prex n'est pas un retrait du marché suisse suppression d'emplois graduelles à St-Prex - DocMorris: rachat d'obligations convertibles pour 113,9 mio CHF - EPH: les détenteurs de bonds acceptent de nouvelles conditions - Helvetia: Smile lance une assurance responsabilité civile en Espagne - Orascom: toutes les propositions acceptées par les actionnaires - Sensirion: tous les points à l'ordre du jour acceptés en assemblée générale PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Le groupe pharmaceutique Pfizer va licencier jusqu'à 74 employés à Zoug ANNONCES DE PARTICIPATIONS - DocMorris: UBS Group AG détient une part de 24,486% - Inficon: 1832 Asset Management L.P passe sous les 3% - Kardex: Invesco Ltd. détient une part de 3,55% - Lindt&Sprüngli: UBS Fund Management détient une part de 4,623% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - OFS: indice des prix production-importation avril - On Holding: résultats T1 - Alcon: CC résultats T1 - Flughafen Zürich: statistiques avril DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Alcon (0,24 CHF) - Swissquote (4,30 CHF) 16.05: - VAT (6,25 CHF) - Burkhalter (4,45 CHF) - Valartis (0,50 CHF) 17.05: - Swiss Life (33,00 CHF) - Avolta (0,70 CHF) - Minoteries (11,00 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9802 - USD/CHF: 0,9086 - future Conf: -19 pb à 147,82% (lundi) - taux au comptant: 0,75% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,12% à 11'768 points - SLI (lundi): -0,13% à 1'916 points - SPI (lundi): +0,21% à 15'710 points - Dax (lundi): -0,16% à 18'742 points - CAC 40 (lundi): +0,26% à 8'209 points

awp-robot/sw/