Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - la barre des 12'000 à portée de main pour le SMI - SMI avant-Bourse: +0,33% à 11'938,14 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,88% à 39'908 points - Nasdaq Comp (mercredi): +1,40% à 16'742 points - Nikkei 225 (jeudi): +1,25% à 38'865 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: le CT-388 a permis 18,8% de perte de poids en 24 semaines revendique un succès précoce avec un GLP-1/GIP contre l'obésité - Swiss Re 2024: bénéfice IFRS toujours ciblé à plus de 3,6 mrd USD T1: résultat net 1092 mio USD (cons. AWP: 995 mio) recettes assurance 11676 mio USD (cons. AWP: 11'054 mio) ratio combiné P&C 84.7% (cons. AWP: 84,9%) ratio combiné CorSo 89.9% (cons. AWP: 92,1%) bénéfice net L&H Re 412 mio USD (cons. AWP: 389 mio) rendement capitaix investis ROI 4,0% (2,8%) fonds propres IFRS à fin de trimestre à 21,1 mrd USD Ivan Gonzalez nouveau CEO Corporate Solutions départ de Moses Ojeisekhoba (CEO Global Clients and Solutions) P&C Re renouvelle son contrat au 1.4., volume de 2,5 mrd USD hausse des prix de 12% dans la ronde de renouvellement la qualité du portefeuille est en ligne avec les objectifs 2024 veut se retirer des activités d'assurance d'iptiQ - Zurich T1: primes brutes P&C 12623 mio USD (cons. AWP: 12'564 mio) chiffre d'affaires P&C 10'250 mio USD (cons. AWP: 9895 mio) nouvelles affaires vie 3996 mio USD (cons. AWP: 4585 mio) primes brutes Farmers 7077 mio USD (cons. AWP: 7033 mio) ratio SST estimé à 232% (préc.: 234%) Zurich: rachat d'actions débutera comme prévu dans les prochaines semaines Zurich CEO: examen des perspectives du portefeuille asurance vie en Allemagne décision attendue encore cette année à ce sujet Zurich CFO: Farmers devrait croître aux alentours de 5% en 2024 SPI: - Avolta 2024: synergies de 85 mio CHF attendues effets de change négatifs de 2-3% escomptés la tendance positive se poursuit au T2, confiance pour l'été tendance à long terme positive pour le trafic aérien mondial T1: chiffre d'affaires 2784 mio CHF (cons. AWP: 2853 mio) croissance organique +8,6% (cons. AWP: +7,4%) Ebitda de base 169 mio CHF (134 mio) solide flux de passagers depuis le début de l'exercice toutes les zones géographiques contribuent à la croissance marge Ebitda de base ciblée à moyen terme +20-40 pb par an croissance ventes à moyen terme ajustée des devises de 5-7% par an - Basilea perçoit un versement de 1,25 mio USD de Pfizer grâce au cresemba - Helvetia: direction enrichie de plusieurs nouveaux membres - Wisekey 2023: chiffre d'affaires audité 31 mio USD (+30%) résultat net audité -15 mio USD (2022: -29 mio) - Zehnder Group S1: repli des recettes attendu aux alentours de 15% marge Ebit avant effet unique de 6-7% escomptée perte unique d'environ 10 mio EUR attendue continue de mettre l'accent sur le coeur de l'activité ventes de Climate Ceiling de 23 mio EUR en 2023 coûts de restructuration de 2-3 mio EUR en Europe se sépare de sa division Climate Ceiling Solutions - Züblin 2023/24: revenus locatifs 9,0 mio CHF (8,8 mio) Ebitda 6,3 mio CHF (6,0 mio) résultat net 1,3 mio CHF (5,3 mio) taux de vacance 9,3% (9,3%) dividende 1,00 CHF (1,00 CHF) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Pax nomme un nouveau directeur financier - Swissgrid: dividende de 30 millions de francs suisses acceptés par les actionnaires ANNONCES DE PARTICIPATIONS - DocMorris: JPMorgan détient une part de 18,955% - Komax: Max Koch détient une part inférieure à 3% - Siegfried: Blackrock détient une part de 3,021% PRESSE JEUDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: marché de l'emploi T1 - OFS: statistiques d'hébergement avril (1ère estimation) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: L'économie japonaise s'est contractée plus qu'attendu au premier trimestre HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - VAT (6,25 CHF) - Burkhalter (4,45 CHF) - Valartis (0,50 CHF) 17.05: - Swiss Life (33,00 CHF) - Avolta (0,70 CHF) - Minoteries (11,00 CHF) DIVERS - CH: - La Comco baisse les commissions d'interchange des cartes de débit Mastercard - international: Nouvelles règles européennes pour pouvoir qualifier un fonds de "durable" L'économie des médias menacée par l'IA générat. pour les recherches sur Google DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9805 - USD/CHF: 0,9012 - future Conf: +106 pb à 148,93% (mercredi) - taux au comptant: 0,697% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,98% à 11'899 points - SLI (mercredi): +1,12% à 1'944 points - SPI (mercredi): +0,94% à 15'887 points - Dax (mercredi): +0,82% à 18'869 points - CAC 40 (mercredi): +0,37% à 8'240 points

awp-robot/sw/