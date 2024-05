Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - En panne de catalyseurs, bercée par la clôture positive de New York vendredi - SMI avant-Bourse: +0,17% à 11'951,56 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,01% à 39'070 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,10% à 16'921 points - Nikkei 225 (lundi): +0,50% à 38'839 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: résultats encourageants avec atrasentan et Fabhalta SPI: - Baloise Swiss Property Fund poursuit sa croissance - Temenos: Petrus Advisers et consorts étendent leur influence - Xlife Sciences fusionne Palleos Healthcare avec OCT Clinical PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aryzta: FIL Limited détient une part de 3,02% - Idorsia: UBS Group AG détient une part de 8,47% - PSP Swiss Property: UBS Fund Management détient une part de 15,003% - R&S: Benjamin Levine détient une part de 3,551% - Schweiter: 1832 Asset Management dispose de 9,076% - Swiss Steel: Martin Haefner détient une part de 87,583% - Temenos: Petrus Advisers détient une part de 5,123% PRESSE DU WEEK END - Julius Bär envisagerait une offre pour EFG Bloomberg PRESSE DE LUNDI - UBS veut régler la succession d'Ermotti en interne Financial Times NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - ràs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Orior (2,51 CHF) 28.05: - Accelleron (0,85 CHF) - Helvetia (6,30 CHF) - Phoenix Mecano (30,00 CHF) 30.05: - R&S (0,25 CHF) DIVERS - CH: Les pays de l'OMS réunis à Genève autour des pandémies et de Gaza - international: Premier sommet Corée du Sud, Chine et Japon depuis cinq ans Le Premier ministre chinois Li s'engage à aider les entreprises étrangères L'Egyptien Sissi et d'autres dirigeants arabes en Chine cette semaine Les pays de l'OMS réunis à Genève autour des pandémies et de Gaza Mort de journalistes à Gaza: nouvelle plainte de Reporters sans frontières DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9923 - USD/CHF: 0,9151 - future Conf: +4 pb à 148,00% (vendredi) - taux au comptant: 0,763% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,29% à 11'932 points - SLI (vendredi): -0,18% à 1957 points - SPI (vendredi): -0,28% à 15'936 points - Dax (vendredi): +0,01% à 18'693 points - CAC 40 (vendredi): +0,04% à 8095 points

awp-robot/sw/