Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - morose après une clôture mitigée aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: -0,15% à 11'836,69 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,55% à 38'853 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,59% à 17'020 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,84% à 38'528 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel ouvre un nouveau site au Texas - La FDA accorde le statut d'examen prioritaire à l'inavolisib de Roche - Swiss Life 2023: Ebit prévoyance professionnelle 93 mio CHF (138 mio) rentabilité en recul dans la prévoyance professionnelle - Fusion UBS-CS: les plaignants s'organisent et se regroupent SPI: - SenioResidenz: les actionnaires votent la fusion avec Novavest Real Estate - Les actionnaires de R&S acceptent les propositions du conseil d'administration - Les nouvelles actions Swiss Steel cotées dès mercredi à la Bourse suisse - Vetropack: Isabelle Moret appelle au calme et à la responsabilité PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - La Poste veut encore réduire d'un quart ses guichets exploités en propre - Axpo 2023/24: seconde moitié d'année moins bonne que la première S1: prestation totale 4,22 mrd CHF (6,50 mrd) Ebit 1297 mio CHF (3854 mio) résultat 1221 mio CHF (3214 mio) effet prix positif sur résultats dès 2024/25 - Les actionnaires de R&S acceptent les propositions du conseil d'administration - Trifork acquiert l'américaine Spantree Technology ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Allreal: Blackrock détient une part de 5,019% - MCH: Beat Kähli détient une part inférieure à 3% - Siegfried: Blackrock détient une part inférieure à 3% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - UBS-CFA Index DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Le FMI relève la prévision de croissance du PIB de la Chine à 5% pour 2024 Allemagne: le moral des consommateurs poursuit sa remontée en juin HORS DIVIDENDE 30.05: - R&S (0,25 CHF) 31.05: - Romande Energie (1,44 CHF) - Warteck Invest (70,00 CHF) DIVERS - CH: Vers un triplement des taxes pour les étudiants étrangers Horizon UE à nouveau partiellement ouvert aux chercheurs en Suisse Votations fédérales: Suspense pour l'initiative "d'allègement des primes" du PS - international: DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9896 - USD/CHF: 0,9122 - future Conf: -16 pb à 147,71% (mardi) - taux au comptant: 0,769% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): % à xx points - SLI (mardi): -0,94% à 1'944 points - SPI (mardi): -0,81% à 15'844 points - Dax (mardi): -0,52% à 18'678 points - CAC 40 (mardi): -0,46% à 8'058 points

awp-robot/sw/ol