AMBIANCE - légèrement négative après la réunion de la Fed - SMI avant-Bourse: -0,10% à 12'154,98 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,09% à 38'712 points - Nasdaq Comp (mercredi): +1,53% à 17'608 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,28% à 38'766 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Schindler nomme Danilo Calabrò et Vikén Martarian au sein de la direction - Swatch Group: Chief Controlling Officer Peter Steiger part à la retraite Group nomme Damiano Casafina et Sylvain Dolla à la direction SPI: - Flughafen Zürich: passagers en mai 102% du nombre de mai 2019 2,77 millions de passagers en mai (+9,4% sur un an) chiffre d'affaires des commerces 55,4 mio CHF (+3,5%) - LEM: le CFO Andrea Borla rendra son tablier à fin novembre - Valiant: un taux de distribution d'au moins 50 % est visé ratio de fonds propres de base tjs attendu entre 15 et 17% efforts accentués sur la clientèle PME se fixe de nouveaux objectifs à l'horizon 2029 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Lonza: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - R&S: Swisscanto détient une part inférieure à 3% PRESSE JEUDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: indice des prix production-importation mai - Suisse tourisme: prévisions vacances d'été 2024 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: La Fed prête à maintenir ses taux élevés "aussi longtemps que nécessaire" rehausse sa prévision d'inflat. pour 2024 et 2025, à 2, 6% et 2,3% veut voir l'inflation ralentir pendant plusieurs mois encore HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Sonova (4,30 CHF) DIVERS - CH: ràs - international: En Italie, les dirigeants du G7 visent un accord sur les actifs russes DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9675 - USD/CHF: 0,8952 - future Conf: +99 pb à 146,40% (mercredi) - taux au comptant: 0,854% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,78% à 12'168 points - SLI (mercredi): +0,85% à 1'978 points - SPI (mercredi): +0,83% à 16'165 points - Dax (mercredi): +1,42% à 18'631 points - CAC 40 (mercredi): -0,37% à 7'865 points

