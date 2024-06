Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers un net rebond, soutenu par des indicateurs positifs aux Etats-Unis et de nouveaux records pour le Nasdaq comme pour le S&P 500. - SMI avant-Bourse: +0,25% à 12'126,64 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,17% à 38'647 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,34% à 17'668 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,43% à 38'888 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Logitech nomme Meeta Sunderwala CFO ad interim - Zurich avance au 17 juin le lancement du programme de rachat d'actions SPI: - Calida: Irem Aydin nommée directrice de la marque CALIDA - Emmi: Oliver Wasem nommé CFO, Sacha Gerber s'en va - Molecular Partners veut promouvoir le MP0621 au stade clinique en 2025 - EGS Beteiligungen accroît sa participation dans Siegfried - Swiss Steel: deux offres de reprise confirmées les sites Ascometall - Wisekey: le CFO Peter Ward s'en va, remplacé par John O'Hara PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - La Foncière lève 113 millions de francs suisses avec son augmentation de capital ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: UBS Fund Management détient une part de 4,998% - EGS Beteiligungen accroît sa participation dans Siegfried - Sika: Norges Bank détient une part inférieure à 3% PRESSE JEUDI - UBS céderait les affaires chinoises du CS à un fonds d'état Bloomberg PRESSE VENDREDI: - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - Suva: CPB 2023 (en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: La BoJ va réduire ses achats obligataires, taux directeur inchangé En Chine, immobilier et chômage sont les nuages noirs de l'économie HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: - international: Les tensions avec la Chine au menu du G7 DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9599 - USD/CHF: 0,8944 - future Conf: +35 pb à 146,75% (jeudi) - taux au comptant: 0,794% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,59% à 12'096 points - SLI (jeudi): -0,75% à 1'963 points - SPI (jeudi): -0,60% à 16'069 points - Dax (jeudi): -1,96% à 18'266 points - CAC 40 (jeudi): -1,04% à 7'708 points

awp-robot/sw/