Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - sans véritable direction pour la journée des trois sorcières - SMI avant-Bourse: +0,01% à 12'129,34 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,77% à 39'135 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,79% à 17'722 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,09% à 38'600 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Geberit: fin du programme de rachat d'actions 2022-2024, un nouveau lancé - Partners Group ouvre un bureau à Hong Kong SPI: - CI Com 2023: perte de 1,79 mio CHF (rev. -0,21 mio) - CPH: les actionnaires acceptent la séparation de la division Papier - Dottikon ES: Markus Blocher réduit sa participation à 64,74% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - APG SGA: Stichting Admin. détient 13,86%, Jcdecaux SE/Pargesa AM sous les 3% - Baloise: Cevian Capital Partners Limited détient une part de 5,113% - Dottikon ES: Markus Blocher réduit sa participation à 64,74% - Huber+Suhner: UBS Fund Management détient une part de 5,004% - Markus Blocher réduit sa participation dans Dottikon - Novavest: Bernische Lehrerversicherungskasse détient une part de 2,608% - Spexis: Fabrice Evangelista détient une part de 9,58% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - Curatis: as. g., Pratteln DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: l'inflation s'est accentuée en mai, le suspense sur la BoJ reste entier HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: Nombre de nouvelles entreprises en Suisse en nette hausse - international: Le Pérou double la capacité de son principal port Les Etats-Unis interdisent le logiciel antivirus russe Kaspersky DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9555 - USD/CHF: 0,8912 - future Conf: +31 pb à 147,79% (jeudi) - taux au comptant: 0,667% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,56% à 12'128 points - SLI (jeudi): +0,68% à 1963 points - SPI (jeudi): +0,62% à 16'118 points - Dax (jeudi): +1,03% à 18'254 points - CAC 40 (jeudi): +0,56% à 7671 points

awp-robot/ck