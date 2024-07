Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Timide optimisme avant l'inflation (CPI) aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: +0,19% à 12'174,13 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +1,09% à 39'721 points - Nasdaq Comp (mercredi): +1,18% à 18'647 points - Nikkei 225 (jeudi): +1,20% à 42'332 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ràs SPI: - Barry Callebaut 2023/24: objectifs confirmés : évolution des volumes 0,4% (cons. AWP: +0,3%) volumes 1710 kt (cons. AWP: 1711 kt) recettes 7,32 mrd CHF (cons. AWP: 7,27 mrd) T3: évolution des volumes -0,3% le déploiement de la stratégie BC Next Level suit son cours - DocMorris 2024: hausse des ventes de plus de 10% escomptée Ebitda ajusté toujours attendu entre 0 et -35 mio CHF S1: chiffre d'affaires 530 mio CHF (cons. AWP: 539,2 mio) ventes Allemagne 497,7 mio CHF (cons. AWP: 507,0 mio) ventes Europe 32,4 mio CHF (cons. AWP: 32,9 mio) - Flughafen Zürich: 2,81 millions de passagers en juin (+8% sur un an) passagers en juin à 97% du total de juin 2019 chiffre d'affaires des commerces juin 57,0 mio CHF (+6,9%) - Hypi Lenzburg 2024: résultat annuel probablement inférieur à celui de 2023 S1: résultat d'exploitation 10,4 (11,9) mio CHF bénéfice net 9,1 (10,3) mio CHF - LLB encaisse un désistement à sa direction - Romande Energie finance ses investissements dans le renouvelable PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Leclanché: le groupe autour de Pinnacle détient une part de 112,538% - Meyer Burger: Israel Englander détient une part inférieure à 3% PRESSE JEUDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - BC du Jura: résultats S1 - Partners Group: actifs sous gestion (AuM) S1 (CC 18:15) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: ràs - international: L'ex-patron du fonds Archegos jugé coupable de fraude L'Otan inquiète du rôle de la Chine dans la guerre en Ukraine Londres simplifie les règles de cotation pour doper l'attractivité de la City Eolien, solaire: la Chine installe plus que le reste du monde réuni (étude) DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9746 - USD/CHF: 0,8996 - future Conf: -12 pb à 148,55% (mercredi) - taux au comptant: 0,618% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,95% à 12'151 points - SLI (mercredi): +0,72% à 1'971 points - SPI (mercredi): +0,85% à 16'169 points - Dax (mercredi): +0,94% à 18'407 points - CAC 40 (mercredi): -0,71% à 7'574 points

awp-robot/sw/