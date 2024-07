Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Léger regain d'optimisme, dans l'attente de l'inflation sur le Vieux continent et de la production industrielle au pays de l'oncle Sam - SMI avant-Bourse: +0,23% à 12'289,57 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +1,85% à 40'954 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,20% à 18'509 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,24% à 41'175 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche livre un pointage précoce favorable pour un traitement oral de l'obésité - Swatch: la famille Hayek achète pour plus 20 millions d'actions SPI: - Accelleron 2024: nouvel objectif croissance recettes +9 à 12% objectif marge Ebita 25% objectifs flux liquidités, endettement et dividende confirmés S1: chiffre d'affaires 505 mio USD (+15%) - Feintool 2024: feuille de route caduque carnet commandes réduit de 5,9 mrd CHF début 2024 à 5,7 mrd S1: recul des recettes et des résultats chiffre d'affaires -13,3%, hors effets change -10,8% ventes mobilité électrique plus mauvaises qu'escompté commandes reportées, réduites ou biffées dans mobilité électrique Europe particulièrement touchée, confiant pour Asie et USA S2: pas d'amélioration sensible des conditions en vue mesures d'économies adoptées, évaluons capacités production - Kudelski nomme David Chétrit CEO de la division Kudelski Security - Lalique: Silvio Denz détient 57% (résultat provisoire définitif) - Rieter décroche une grosse commande de DIW PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - L'aéroport de Genève introduira des taxes de retard dès 2025 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Lalique: Silvio Denz détient 57% (résultat provisoire définitif) - Landis+Gyr: Blackrock détient une part de 3,034% - Lonza: Norges Bank détient une part de 3,01% PRESSE MERCREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Chine: le taux de chômage des jeunes a baissé en juin, selon Pékin L'inflation britannique se maintient à 2% en juin (ONS) HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: Rating de crédit Swisscard: Fitch relève le court terme, confirme au delà - international: L'or bat son record absolu, dans la perspective d'une baisse des taux US Le risque climatique de plus en plus présent dans les prix du pétrole USA: Trump, s'il est élu, pourrait laisser Jerome Powell finir son mandat DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9745 - USD/CHF: 0,8939 - future Conf: -9 pb à 148,96% (mardi) - taux au comptant: 0,559% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,15% à 12'261 points - SLI (mardi): -0,07% à 1'984 points - SPI (mardi): -0,05% à 16'283 points - Dax (mardi): -0,39% à 18'518 points - CAC 40 (mardi): -1,87% à 7'580 points

