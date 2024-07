Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sur la retenue après la BCE - SMI avant-Bourse: +0,06% à 12'254,74 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -1,29% à 40'665 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,70% à 17'871 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,12% à 40'077 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Schindler 2024: croissance des ventes attendue sous 5% en ML marge Ebit attendue à 11% coûts de restructuration de 80 mio CHF S1: entrées de commandes 5768 mio CHF (cons. AWP: 5752 mio) chiffre d'affaires 5593 mio CHF (cons. AWP: 5611 mio) marge Ebit ajustée 11,4% (cons. AWP: 11,5%) Ebit 618 mio CHF (cons. AWP: 618 mio) Ebit ajusté 637 mio CHF (cons. AWP: 643 mio) résultat net 494 mio CHF (cons. AWP: 484 mio) recul activités avec nouvelles installations, surtout en Chine prévisions 2024 confirmées SPI: - Bystronic S1: entrées de commandes 304,7 mio CHF (cons. AWP: 321 mio) chiffre d'affaires 330,9 mio CHF (cons. AWP: 319,6 mio) Ebit -23,0 mio CHF (cons. AWP: -25,0 mio) résultat net -20,8 mio CHF (cons. AWP: -24,2 mio) d'autres mesures de réduction des coûts à l'étude - Edisun Power: nouvelles obligations pour 22,3 mio CHF construction d'une centrale au Portugal en 2024 - HBM T1: résultat net 26 mio CHF (-11 mio) - Mikron S1: entrées de commandes 220,9 mio CHF (248,7 mio) chiffre d'affaires 190,7 mio CHF (178,3 mio) résultat d'exploitation 14,9 mio CHF (14,6 mio) résultat net 14,6 mio CHF (13,9 mio) croissance surtout en Europe, ralentissement aux USA 2024: résultats attendus à peu près stables - V-Zug S1: chiffre d'affaires net 284,1 mio CHF (cons. AWP: 281,2 mio) Ebit 8,8 mio CHF (cons. AWP: 7,1 mio) marge Ebit 3,1% (cons. AWP: 2,5%) résultat net 8,7 mio CHF (cons. AWP: 6,2 mio) S2: table sur hausse des ventes et du résultat sur un an 2024: table sur une amélioration sur un an PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Banque Heritage augmente son bénéfice à mi-parcours - Aebi Schmidt enregistre un chiffre d'affaires record à mi-parcours - DSM-Firmenich vend son activité d'huile de poisson à KD Pharma ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Accelleron: Blackrock détient une part inférieure à 3% - DocMorris: plusieurs annonces de participation - Landis+Gyr: Blackrock détient une part inférieure à 3% - Leclanché: Leclanché SA détient une part inférieure à 3% PRESSE JEUDI - Nestlé Waters traite ses eaux minérales depuis au moins 15 ans Mediapart PRESSE VENDREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - ràs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: légère accélération de l'inflation en juin HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: USA: Biden à l'isolement, fébrilité chez les démocrates Trump prédit une "victoire incroyable" à la présidentielle de novembre Donald Trump dit accepter l'investiture du Parti républicain La Serbie, terre de lithium, signe un partenariat avec l'UE Le secteur aéronautique en demi-teinte pour le salon de Farnborough Electricité: la production renouvelable devrait dépasser le charbon DEVISES/TAUX (08h11) - EUR/CHF: 0,9682 - USD/CHF: 0,8895 - future Conf: -47 pbà 148,86% (jeudi) - taux au comptant: 0,551% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,70% à 12'248 points - SLI (jeudi): -0,55% à 1'974 points - SPI (jeudi): -0,58% à 16'260 points - Dax (jeudi): -0,45% à 18'355 points - CAC 40 (jeudi): +0,09% à 7'587 points

