Prudence des marchés face à l'inflation et au variant Delta

Paris (awp/afp) - Les marchés européens s'enfonçaient dans le rouge lundi à la mi-journée, précautionneux face aux incertitudes liées à l'inflation et à la progression du très contagieux variant Delta.

Vers 11H20 GMT, les indices européens restaient sur leurs gardes à Paris (-0,45%), Francfort (-0,13%), Londres (-0,49%) et Milan (-0,62%). A Zurich, Le SMI gagnait 0,22% et s'était à nouveau installé au-dessus des 12'000 points.

De son côté, une ouverture feutrée s'esquissait à Wall Street. Selon les contrats à terme, l'indice Dow Jones devrait débuter en repli de 0,10%, le S&P 500 était attendu à l'équilibre après son record de vendredi et le Nasdaq en rebond de 0,25%.

"Les investisseurs hésitent à faire grimper les prix (ndlr : des actions) dans un contexte d'incertitude persistante concernant l'inflation et les prochaines mesures politiques de la Fed et des autres banques centrales", écrit Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

En cours depuis le printemps, le débat sur l'inflation américaine et ses possibles répercussions en termes de politique monétaire continue d'occuper les investisseurs.

Ceux-ci cherchent à "se protéger de l'inflation d'une part et prévoir la remontée des taux d'autre part", tandis qu'ils se préparent à une sortie de la politique monétaire accommodante de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed) sans en connaître précisément le moment, indique Alain Guélennoc, directeur général de Federal Finance Gestion.

La Fed estime que l'inflation devrait être passagère et dit vouloir attendre le retour au plein emploi avant de réduire un peu son soutien à l'économie. Mais une partie des investisseurs n'exclut pas la possibilité d'une inflation plus élevée pour plus longtemps. Dans ce contexte, le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis prévu vendredi est perçue comme l'indicateur phare de la semaine.

"Il faudra surveiller l'évolution de l'emploi qui pourrait nécessiter une diminution des rachats d'actifs plus tôt que prévu en cas de forte amélioration", note ainsi M. Guélennoc.

En zone euro, Fabio Panetta, membre du directoire de la Banque centrale européenne, a répété qu'il était trop tôt pour envisager de restreindre les soutiens monétaires, car la région ne semble "pas être sur la voie d'une surchauffe de l'économie".

Avant le point d'orgue de vendredi, la semaine sera tapissée de statistiques concernant l'activité, notamment dans le secteur manufacturier en Chine, en zone euro et aux Etats-Unis jeudi.

Burberry affaibli par la démission de son DG ___

Vers 11H00 GMT, l'action chutait de 7,11% à 2090,00 pence après la démission prévue à la fin de l'année de son directeur général Marco Gobbetti qui va prendre la tête d'un autre groupe de prêt-à-porter de luxe, Ferragamo.

AstraZeneca gagne en précision ___

Le titre gagnait 1,18% à 8.599 pence. Un intervalle de plusieurs mois entre la première et la deuxième dose de vaccin AstraZeneca/Oxford contre le Covid-19 améliore l'immunité apportée, indique une étude publiée lundi par l'université d'Oxford.

VW et Renault reculent en dépit des efforts d'électrification ___

Le titre Volkswagen cédait 1,09% à 213,60 euros : la marque allemande veut cesser de vendre des voitures à moteur à combustion en Europe entre 2033 et 2035 pour passer aux véhicules électriques, se laissant plus de temps sur d'autres marchés, notamment la Chine, a annoncé l'un de ses responsable dimanche.

L'action Renault reculait de 0,37% à 35,13 euros en dépit de l'annonce d'un accord avec le sino-japonais Envision AESC en vue de l'implantation d'une usine de batteries pour voitures électriques de la marque au Losange à Douai, dans le nord de la France.

Sanofi passe le relais à l'allemand Stada ___

L'action Sanofi prenait 0,24% à 88,46 euros après que le laboratoire a annoncé avoir cédé une quinzaine de traitements sans ordonnance à l'allemand Stada.

Glencore rachète l'intégralité d'une mine de charbon ___

Le géant suisse du négoce des matières premières Glencore (-0,98% à 312,10 pence) va racheter les parts de BHP et Anglo American dans leur co-entreprise autour de la mine de charbon de Cerrejón en Colombie pour un montant de 588 millions de dollars.

Le pétrole se replie, le bitcoin rebondit ___

Les prix du pétrole ont battu de nouveau records en plus de deux ans et demi lundi avant de revenir autour de l'équilibre, à trois jours du sommet très attendu de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses alliés.

Vers 11H10 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 75,16 dollars, en baisse de 0,29% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril de WTI pour le même mois cédait 0,14% à 73,95 dollars

Le bitcoin montait (+4,75% à environ 34.184 dollars) après avoir été sous pression la semaine dernière.

L'euro restait stable face au dollar (-0,02% à 1,1932 dollar).

afp/rp