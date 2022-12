Rumeurs de marché: SMI fragile, Stadler Rail menacé

Zurich (awp) - Les titres suivants étaient commentés par les courtiers, jeudi à la Bourse suisse (cours à 10h30):

SMI (-0,02% à 11'008 points): techniquement fragilisé

Depuis sa reprise en octobre, le marché suisse des actions a clairement perdu de son élan. Le SMI s'est certes nettement redressé depuis son plus bas annuel à 10'011 points et a grimpé jusqu'à 11'284 points, mais il a ensuite échoué sur sa moyenne à 200 jours et est même brièvement passé jeudi sous la barre symbolique des 11'000 points. Le SMI se dirige "à grande vitesse" vers sa moyenne à 38 jours, actuellement à 10'905 points, écrit BNP Paribas Suisse.

Le SMI pourrait trouver un soutien suffisant dans la zone 10'905/10'871 points, mais si la chute se poursuit, le prochain support n'apparaîtra que dans la zone 10'646/10'594 points. Il en irait peut-être autrement si des nouvelles positives venaient du côté de l'inflation américaine ou de la banque centrale américaine la semaine prochaine. Si le SMI devait reprendre de l'élan, la ligne des 200 jours, actuellement à 11 199 points, ainsi que le plus haut de février 2020 à 11'270 points devraient à nouveau être dans la ligne de mire, estime-t-on au sein de la banque française.

STADLER RAIL (-4,4% à 31,60 francs suisses): cocktail négatif

Depuis son introduction en Bourse en avril 2019, l'action du constructeur de trains Stadler a déjà connu de nombreuses péripéties. Après un cours d'émission de 38,00 francs suisses, le titre a rapidement grimpé en direction des 50 francs suisses, mais a ensuite baissé en octobre pour atteindre son plus bas historique à 25,78 francs suisses. Le titre s'est bien redressé depuis, mais les analystes viennent déjà mettre leur grain de sel.

Dans une étude publiée jeudi, les experts de Crédit Suisse ont abaissé l'objectif de cours de l'action Stadler à 33 francs suisses au lieu de 35, avec une évaluation "neutre", mais les commentaires sont sévères. Il est question d'une combinaison de coûts d'intrants élevés, de problèmes persistants dans la chaîne d'approvisionnement ainsi que de vents contraires du côté des devises, qui devraient avoir un effet négatif sur le bénéfice. Si le climat général ne s'améliore pas, un nouveau test des cours les plus bas n'est pas à exclure, estiment les acteurs du marché.

