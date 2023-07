Zurich (awp) - La Bourse suisse SIX s'apprête à opérer des changements au sein de ses principaux indices. Si la composition du Swiss Market Index (SMI), son indice phare reste inchangée, il en va autrement pour le Swiss Leader Index (SLI) et le SMIM, qui regroupent les capitalisations intermédiaires.

Aucun changement n'interviendra au SMI des valeurs vedettes, écrit SIX mardi dans un communiqué. En revanche, et à partir du 18 septembre prochain, les titres AMS-Osram et Temenos sortiront du SLI pour céder la place à SIG Group et à l'action au porteur Roche.

Au SMIM, le titre de l'énergéticien BKW remplacera celui de l'apothicaire en ligne Docmorris, anciennement Zur Rose.

Au Swiss Performance Index (SPI) enfin, les titres Ypsomed, U-Blox et Skan sont promus du SPI Small au SPI Mid, tandis que les actions Docmorris, Medmix et Polypeptide sont rétrogradées du SPI Mid au SPI Small.

rq/rq