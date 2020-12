SIX: hausse des volumes et des transactions en novembre

Zurich (awp) - Les volumes des transactions enregistrées à la Bourse suisse se sont étoffés tout autant que le nombre de transactions durant le mois de novembre, annonce mardi SIX.

Les volumes échangés ont bondi de 18,8% sur un mois à 149,9 milliards et le nombre de transactions s'est établi à 8,5 millions, aussi une hausse de 18,8%.

De janvier à novembre, les recettes ont progressé de 19,6% sur un an à 1633,7 milliards, alors que le nombre de transactions s'est envolé de 57,3% à 92,9 millions. L'indice vedette SMI a avancé de 9,3% et atteint 10'476,4 points à la fin du mois sous revue.

En termes de chiffre d'affaires, la journée de négoce la plus active a été le 10 novembre, où des titres d'une valeur totale de 11,2 milliards ont changé de propriétaire. Avec 708'769 transactions, le 10 novembre était aussi la journée qui a marqué le record mensuel. Le bon de jouissance Roche a été le titre qui a généré le plus grand volume avec 15,7 milliards et le plus grand nombre de transactions avec 552'500.

Dans des produits avec comme sous-jacent des monnaies cryptées, 254,68 millions ont été négociés en novembre, 330% de plus qu'en octobre.

