SIX: les transactions en hausse de 7,6% en janvier sur un mois

Zurich (awp) - Le volume des transactions réalisées à la Bourse suisse SIX en janvier a progressé de 7,6% à 128,4 milliards de francs suisses sur un mois. Le nombre de transactions a lui augmenté de 11,6% à 7'219'992, a indiqué SIX lundi soir.

Par rapport à janvier 2020, le volume a progressé de 0,2% et le nombre de transactions de 17,1. Durant le mois sous revue, le SMI a perdu 1,1% à 10'591,1 points fin janvier.

Au niveau des chiffres d'affaires, la séance la plus active a été le 29 janvier, avec un total de 8,0 milliards de francs suisses. Pour ce qui est du nombre de transactions, le 27 a la palme avec un total de 440'637. Le titre qui a généré le plus gros volume en janvier est le bon de jouissance Roche, avec 13,9 milliards de francs suisses. C'est ce même titre qui a généré le plus de transactions: 455'827.

Le volume des produits avec comme sous-jacents des cryptodevises a doublé en janvier sur un mois, à 577,9 millions de francs suisses, une valeur record pour un seul mois et qui dépasse déjà la moitié du volume de l'année 2019 entière (521 millions). Sur un mois, le nombre de transactions a augmenté de 106% à 22'7798 et 65 produits ont été négociés.

