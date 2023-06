Bethel Automotive Safety Systems Co. a abandonné son projet d'émission de Global Depository Receipts (GDR), invoquant des changements dans les conditions des marchés de capitaux nationaux et étrangers, après que la Chine a durci les règles d'admission à la cote des GDR.

Les nouvelles règles relatives aux GDR, adoptées le mois dernier par l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers, imposent des restrictions sur l'utilisation des recettes et soumettent les émissions à des examens de sécurité nationale, ce qui pourrait freiner l'intérêt des entreprises chinoises pour une cotation en Europe, ont déclaré des banquiers.

Le fabricant de systèmes de freinage automobile coté à Shanghai a déclaré lundi qu'il avait décidé de mettre fin au plan GDR après avoir examiné sa situation financière et opérationnelle.

"La résiliation n'aura pas d'impact substantiel sur la production, l'exploitation et le développement durable de l'entreprise", a déclaré Bethel dans un communiqué transmis à la bourse.

En février, Bethel avait prévu d'émettre jusqu'à 61,8 millions d'actions à la SIX Swiss Exchange.

Au début du mois, le fabricant d'appareils médicaux Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co, coté à Shenzhen, a annulé un projet d'offre de GDR en Suisse, invoquant des changements dans les conditions du marché.

Plus d'une douzaine d'entreprises chinoises se sont déjà introduites en bourse à Zurich et à Londres par le biais de GDR - la plupart au cours de l'année écoulée - car elles cherchaient d'autres moyens de lever des fonds à l'étranger dans un contexte de tensions sino-américaines accrues. (Reportage de Jason Xue à Shanghai et de Tom Westbrook à Singapour ; rédaction de Varun H K)