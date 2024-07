Paris (awp/afp) - Les Bourses de New York et d'Europe évoluent en sens opposés mardi, la perspective d'une baisse des taux aux Etats-Unis soutenant les actions américaines tandis que l'autre côté de l'Atlantique pâtit des inquiétudes autour de la Chine.

Wall Street a ouvert en hausse, animée par quelques publications de résultats d'entreprises et les chiffres des ventes au détail de juin aux Etats-Unis. Vers 15H40, le Dow Jones glanait 0,69%, l'indice Nasdaq 0,36% et l'indice élargi S&P 500 0,38%.

La consommation des ménages américains est restée stable en juin par rapport à mai, selon le département du Commerce. Les analystes tablaient sur une baisse de 0,4% des ventes au détail, selon le consensus de MarketWatch.

Le chiffre de mai a par ailleurs été révisée à la hausse, avec une croissance de 0,3% contre 0,1% initialement annoncé.

L'indicateur ne semble pas inquiéter les investisseurs, qui sont désormais quasi certains de voir la banque centrale américaine réduire ses taux directeurs en septembre compte tenu du ralentissement de l'inflation.

"Le président de la Réserve fédérale a admis qu'il était confiant dans la maîtrise de l'inflation", souligne Ricardo Evangelista, analyste d'ActivTrades.

Cette confiance des investisseurs se répercutait sur les taux d'intérêt des Etats, qui baissent aux Etats-Unis comme en Europe : le taux à 10 ans américain passait de 4,23% lundi à 4,20% vers 13H40 GMT et l'équivalent allemand de 2,47% lundi à 2,44% mardi.

De leur côté, les places financières européennes évoluent en baisse, poursuivant la tendance de lundi: vers 15H40 GMT, Paris cédait 0,95% Londres 0,65%, Francfort 0,64% et Milan 0,36%.

En Asie, l'indice phare de Hong Kong a perdu 1,60%. De son côté, l'indice composite de Shanghai a grappillé 0,08% au lendemain de l'ouverture d'une réunion politique cruciale à Pékin pour l'économie chinoise, juste après l'annonce d'une croissance nettement moins forte qu'attendu.

La BCE se réunit jeudi pour décider de la politique monétaire. Les investisseurs s'attendent à un statu quo.

Bank of America, great again

Bank of America, la deuxième plus grande banque des Etats-Unis par la taille des actifs, a fait un peu mieux qu'attendu au deuxième trimestre, soutenue par des marchés mondiaux dynamiques.

Sur la période, la banque a généré 25,4 milliards de chiffre d'affaires (+1% sur un an), légèrement au dessus du consensus des analystes interrogés par Bloomberg.

Son action progressait de 2,16% à New York et celles d'autres banques étaient entraînées, comme Goldman Sachs (+0,70%) et Wells Fargo (+0,35%).

Morgan Stanley reculait pour sa part de 1,07%. La banque d'affaires américaine a profité au dernier trimestre de la hausse des marchés financiers mais pas autant qu'espéré par les analystes.

Des avertissements sur résultat

A Paris, le réassureur Scor chutait de plus de 25% après avoir prévenu lundi s'attendre à une perte de 400 millions d'euros pour son activité "vie" et "santé" au deuxième trimestre et que le bénéfice de cette activité pour 2024 serait "significativement en dessous" des 500 millions d'euros prévus jusqu'ici.

A Francfort, Hugo Boss (-8,60%) a présenté "des résultats préliminaires très décevants" selon la Deutsche Bank, avec une rentabilité opérationnelle inférieure d'un tiers aux attentes du marché et "probablement aucune croissance des résultats" en 2024.

L'or proche de son record

L'or évolue à un souffle de son sommet historique atteint en mai, porté par la perspective d'une baisse imminente des taux américains. Vers 13H40 GMT, l'once d'or prenait 0,76% à 2.440,61 dollars, proche de son plus haut historique atteint en mai, à 2.450,07 dollars l'once.

Les prix du pétrole perdent du terrain, lestés par des données économiques moroses venant de Chine, laissant craindre pour la demande venant du pays alors que les dirigeants participent à une réunion cruciale.

Le baril de Brent de mer du Nord reculait de 1,59% à 83,50 dollars et celui de WTI américain de 1,77% à 80,46 dollars.

L'euro reculait de 0,16% à 1,0877 dollar pour un euro.

Le bitcoin grappillait 0,18% à 63.895 dollars.

afp/ck