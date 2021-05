Wall Street, optimiste, tire les autres marchés

Paris (awp/afp) - Wall Street poursuivait sa progression lundi, toujours optimiste quant à la reprise économique, et entraînant les bourses européennes qui avaient démarré la séance sans élan en raison d'un jour férié.

En ce lundi de Pentecôte, la Bourse de Francfort et les Bourses suisse et autrichienne, entre autres, étaient fermées. Parmi les marchés ouverts, Paris a pris 0,35%, Londres est monté de 0,48%, tandis que Milan a perdu 0,34%.

Wall Street restait orientée à la hausse, tâchant de repartir de l'avant en attendant une série d'indicateurs qui permettront de jauger le rythme de la reprise économique. Vers 17H00 GMT, le Dow Jones montait de 0,55%, le S&P 500 de 1,03% et le Nasdaq de 1,38%.

"Le marché continue de progresser et poursuit sur sa lancée des jours précédents, dans un contexte d'optimisme avec une Fed toujours pas pressée de remonter ses taux et un rebond économique très net", explique Daniel Larrouturou, gérant actions chez Dôm Finance.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt se détendaient légèrement. Le rendement de la dette américaine à 10 ans était de 1,60%, contre 1,62% à la clôture de vendredi.

Sur le front sanitaire, chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi que le chef de l'ONU, ont présenté lundi à l'OMS leurs propositions pour juguler définitivement l'épidémie de Covid-19 et préparer la réponse aux prochaines pandémies, évoquant notamment la piste d'un partage des vaccins ou encore d'un traité sur les pandémies.

L'aérien de marbre ___

L'actualité du jour a été dominée par les réactions internationales après l'interception par le Bélarus d'un avion de ligne à destination de Vilnius, à bord duquel se trouvait un dissident qui a été arrêté.

Plusieurs capitales européennes et des compagnies aériennes ont mis lundi sur liste noire l'espace aérien du Bélarus.

"Les implications ne sont pas encore très claires", selon Daniel Larrouturou, "il pourrait y avoir une interdiction de survol du pays mais ce n'est pas une mesure susceptible de perturber le trafic mondial", ni les marchés.

L'action de la compagnie aérienne Ryanair, opérateur du vol détourné, n'a d'ailleurs cédé que 0,21% à 16,46 euros à la Bourse de Dublin.

Les autres titres du secteur n'étaient en rien pénalisés sur les marchés par cet incident.

Virgin Galactic décolle fort ___

La société de tourisme spatial Virgin Galactic bondissait de 17,23% à 24,70 dollars, après la réussite pendant le week-end d'un vol spatial habité, prélude au tourisme dans l'espace.

Cineworld en forme ___

Cineworld a pris 3,20% à 89,60 pence après avoir indiqué que le premier week-end de réouverture des salles de cinéma au Royaume-Uni avait été bon, ce qui augure d'une bonne reprise pour le secteur.

Descente aux enfers pour Solutions 30 ___

Au lendemain de la publication de comptes non certifiés et après deux semaines de suspension de sa cotation, l'action Solutions 30 a plongé de 70,62% à 3,05 euros. Après des interruptions régulières dans la matinée, la cotation a été plus fluide dans l'après-midi, mais encore sujette à quelques suspensions à cause de la forte variation du cours.

Les prix du pétrole se reprennent ___

Les prix du pétrole se reprenaient après avoir perdu aux alentours de 3% la semaine précédente, les investisseurs restant attentifs aux pauses et aux avancées des négociations sur le nucléaire iranien.

Vers 17H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet bondissait de 3,03% à 68,43 dollars à Londres.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de juillet montait de 3,51% à 65,81 dollars.

Par ailleurs, les producteurs américains de pétrole et de gaz naturel Cabot Oil & Gas (-6,70% à 16,63 dollars) et Cimarex Energy (-6,60% à 66,51 dollars) ont annoncé lundi leur fusion en un groupe valant 17 milliards de dollars.

Le bitcoin rebondit nettement, l'euro progresse ___

Le bitcoin remontait de 10,98% à 37.400 dollars après s'être à nouveau approché dimanche du seuil des 30.000 dollars, qu'il n'a pas franchi depuis janvier.

L'euro progressait de 0,25% face au billet vert, à 1,2209 euro.

afp/rp