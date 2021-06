Wall Street recule après la Fed, les marchés européens stables

New York (awp/afp) - Wall Street a reculé mercredi après l'annonce des nouvelles projections de la Banque centrale américaine (Fed) sur l'inflation, tandis que les Bourses européennes, qui ont clôturé avant l'annonce de la Fed, ont campé sur leurs positions.

A New York, le Dow Jones a reculé de 0,77% , le Nasdaq a perdu 0,24% à 14.039,68 points et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,54%.

Proche de l'équilibre en première partie de séance, Wall Street a chuté à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed.

Cette dernière a estimé que l'inflation atteindrait 3,4% aux Etats-Unis en 2021, d'avantage que les 2,4% anticipés en mars.

Une majorité des membres de la Fed a en outre estimé que les taux directeurs, actuellement compris entre 0% et 0,25%, devraient être relevés deux fois d'ici à la fin 2023 pour compenser la reprise de la croissance américaine.

Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a tâché de minorer l'importance de ces opinions, rappelant qu'elle devaient être "prises avec des pincettes", ce qui a eu pour effet de limiter les pertes des grands indices de la Bourse new-yorkaise.

M. Powell a aussi martelé que l'inflation était transitoire et qu'elle devrait se stabiliser à 2,1% en 2022 et à 2,2% en 2023.

Selon Art Hogan de National Holdings, la position affichée par la Banque centrale américaine "rapproche la Fed de là où se trouve déjà Wall Street en ce qui concerne les taux directeurs et c'est pour cela que la réaction négative reste plutôt mesurée".

En Europe, où les Bourses ont fermé avant que la Fed ne communique, Paris (+0,20%) et Londres (+0,17%) ont fini au plus haut depuis respectivement le 12 septembre 2000 et le 21 février 2020. Milan a progressé (+0,12%) tandis que Francfort a marqué une pause (-0,12%). A Zurich, le SMI a encore battu des records et terminé en hausse de 0,50%.

"Ce fut une nouvelle séance calme pour les Bourses européennes" même si "le ton est encore resté largement positif en dépit de la sous-performance du secteur des matières premières après les dernières données sur la production industrielle et les ventes de détail en Chine, ressorties en dessous des attentes", relève Michael Hewson, analyste en chef de CMC markets.

Sur le marché de la dette, les taux d'emprunt à dix ans ont très légèrement reflué en zone euro tandis que le rendement américain de même échéance grimpait.

Côté statistiques, les mises en chantier de logements aux États-Unis ont rebondi en mai, mais moins que prévu tandis que l'inflation britannique s'est accélérée à 2,1% sur un an en mai, dépassant les 2% pour la première fois depuis juillet 2019.

Déception pour McPhy Energy ___

Valeur du jour sur la cote parisienne, le titre de l'entreprise française McPhy Energy, spécialisée dans la production et le stockage d'hydrogène, qui a annoncé que sa croissance "pourrait s'avérer limitée" sur l'exercice 2021, a chuté de 14,95% à 23,22 euros.

BASF repousse l'IPO de Wintershell Dea ___

A Francfort, le géant de la chimie a reculé de 0,87% à 66,47 euros. BASF a annoncé mercredi sa décision de repousser pour "après 2021" l'introduction en Bourse de Wintershell Dea, sa division hydrocarbure. Celle-ci était jusque-là envisagée pour la seconde moitié de 2021.

Le secteur minier pèse sur la tendance ___

Les valeurs liées aux matières premières ont souffert après un fort ralentissement des ventes de détail et un tassement de la production industrielle en Chine, le premier consommateur de métaux au monde, le mois dernier. A Londres, Anglo American a perdu 1,18% à 2.963,50 pence et Glencore a reculé de 1,23% à 317,05 pence.

A Paris, ArcelorMittal a fléchi de 1,64% à 25,23 euros et Eramet de 1,83% à 53,50 euros.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Les prix du pétrole ont atteint de nouveaux sommets depuis plusieurs années dans la matinée, montant après l'annonce d'une chute plus importante que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a gagné 0,54% à 74,39 dollars à Londres.

A New York, le baril de WTI pour le mois de juillet a progressé de 0,04% à 72,15 dollars.

L'euro a décroché face au dollar après l'annonce de la Fed, chutant de 1,08% à 1,1995 dollar pour un euro.

Le bitcoin a continué d'évoluer sous les 40.000 dollars (-3,55% à 38.532 dollars).

