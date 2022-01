Bourse Zurich: la chasse aux records reprend avant la fin d'année

Zurich (awp) - Après une ouverture hésitante, la Bourse suisse s'était remise d'aplomb et progressait jeudi à l'approche de la mi-journée. Malgré les incertitudes liées à la propagation du variant Omicron, le Swiss Market Index (SMI) a franchi un nouveau record, suivant l'exemple de Wall Street la veille.

Les craintes liées au variant Omicron ont continué de s'atténuer ces dernières heures, affirme Jeffrey Halley, analyste chez Oanda. Peu d'impulsions d'importancs sont attendues pour cette dernière séance de l'année, la place zurichoise étant fermée pour la Saint-Sylvestre.

Le baromètre du Centre d'études conjoncturelles (KOF) de l'EPF de Zurich n'a que peu changé en décembre, s'établissant à 107,5 points. L'économie suisse devrait ainsi poursuivre sur le chemin du rétablissement en début d'année, affirment les spécialistes du KOF.

Peu avant 11h00, le SMI prenait 0,32% à 12'968,04 points, après avoir inscrit un nouveau pic historique en séance à 12'980,14 points. Le Swiss Leader Index (SLI) gagnait 0,25% à 2081,73 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,30% à 16'555,49 points. Parmi les valeurs vedettes, 14 étaient dans le rouge et 12 dans le vert. SGS, Sonova, Logitech et Swiss Re étaient stables.

Credit Suisse (-0,4%) figurait parmi les principaux perdants. Le numéro deux bancaire helvétique aurait lancé une enquête sur un deuxième cas de violation des règles de quarantaine par son président Antonio Horta-Osório. En plus du cas en Suisse, le Portugais aurait également violé les règles de quarantaine britanniques lorsqu'il s'est rendu au tournoi de tennis de Wimbledon, a rapporté l'agence Reuters.

Le bon Schindler (-0,5%) figurait en bas de classement, tout comme Adecco (-0,4%). Lonza, Richemont (+1,1% tous deux) et Partners Group (+0,9%) engrangeaient les gains les plus importants. Parmi les poids lourds, Roche (+0,7%) apportait un soutien, alors que Novartis (+0,2%) et Nestlé (+0,1%) évoluaient sous l'indice de référence.

Sur le marché élargi, Wisekey s'envolait de 8,4%. Le groupe technologique genevois a confirmé la veille au soir son objectif d'un chiffre d'affaires d'environ 20 millions de dollars en 2021, en hausse de 32% sur un an. Les ventes auraient atteint 30 millions si le groupe genevois n'avait pas souffert de problèmes d'approvisionnement liés à la pandémie de coronavirus.

Cosmo Pharmaceuticals (-2,1%) doit composer avec le départ de son directeur scientifique Stefano Selva, qui quitte le laboratoire italien invoquant des raisons personnelles.

Polyphor (-0,1%) a finalisé la fusion avec l'américain Enbiotix, concluant l'opération avant la fin de l'année, comme annoncé initialement. La nouvelle entité s'appellera Spexis.

