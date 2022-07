Bourse Zurich: les indices nettement en vert pour entamer la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a nettement progressé lundi, alors que les marchés étaient orphelins de Wall Street, fermée pour cause de fête nationale aux Etats-Unis. Le SMI a passé toute la séance dans le vert et il en a profité pour repasser au-dessus de la barre symbolique des 10'900 points sans toutefois parvenir à s'y maintenir jusqu'à la fin. Selon des observateurs, l'accélération de l'inflation et la hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine restent au centre des préoccupations.

En Suisse, les prix à la consommation ont fortement augmenté en juin, toujours portés par l'envolée des tarifs pour les hydrocarbures mais aussi de certains produits alimentaires. L'indice des prix à la consommation (IPC) s'est inscrit à 3,4% en juin, après 2,9% en mai, 2,5% en avril et 2,4% en mars.

Le SMI a terminé en hausse de 1,04% à 10'881,987 points, avec un plus haut à 10'918,88 et un plus bas à 10'833,82 en phase d'ouverture. Le SLI a gagné 0,90% à 1663,93 points et le SPI 0,93% à 13'994,33 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et 6 reculé.

La volatile AMS Osram (-7,9%) a fini lanterne rouge, derrière Temenos (-2,1%) et Straumann (-1,7%).

JPMorgan a rétrogradé AMS Osram à "neutral" de "overweight" et réduit de plus de moitié l'objectif de cours. L'endettement net du fabricant de semi-conducteurs et produits d'éclairage, de 77%, est très élevé, a relevé l'analyste. Ce dernier conseille aux investisseurs de rester en retrait tant que les perspectives de crédit ne se seront pas améliorées. La société est par ailleurs exposée aux risques du marché des téléphones portables et autres produits.

Selon des courtiers, les spéculations de rachat de Temenos se sont évanouies dans la nature, ce qui explique le recul du titre.

De l'autre côté du tableau, UBS (+2,5%) précède Geberit et Credit Suisse (chacun +2,3%) et le bon Schindler (+1,7%) sur le podium.

UBS a relevé la recommandation de Geberit à "buy" de "neutral", tout en réduisant sensiblement l'objectif de cours. L'analyste a revu à la baisse ses projections de bénéfices pour l'équipementier sanitaire saint-gallois, en raison de la détérioration de l'environnement de marché et de la hausse des taux d'intérêt. L'entreprise résiste cependant très bien à la crise en raison de son bilan solide et de son orientation défensive.

Julius Bär (+1,4%) a également surperformé l'indice, alors que Nestlé et Roche (chacun +0,7%) ont fait un peu moins bien.

Sur le marché élargi, DKSH (+1,2%) a annoncé l'acquisition du distributeur allemand d'ingrédients alimentaires d'origine végétale Georg Breuer (GBFI). Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Flughafen Zurich (+0,3%) est prêt à affronter la vague estivale, qui s'annonce importante. L'opérateur du tarmac zurichois a suffisamment de personnel pour faire face à la recrudescence du trafic aérien cet été, a-t-il indiqué. Au cours des prochaines semaines, le plus grand aéroport de Suisse verra défiler certaines journées d'affluence entre 80'000 et 90'000 passagers.

Allreal (stable) a acheté une importante parcelle sur la commune zurichoise de Sünikon-Steinmaur en vue de construire des logements en propriété. Le transfert de propriété est prévu pour l'automne. Le volume d'investissement avoisine 35 millions de francs suisses.

Phoenix Mecano (-3,4%) enquête à l'interne sur de potentielles irrégularités dans une filiale américaine, concernant certaines commandes de clients, des ventes externes et des créances liées à des livraisons et des prestations. Les investigations portent sur des transactions entre 2018 et cette année.

