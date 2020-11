Adecco : des marges préservées au troisième trimestre

03/11/2020 | 11:28

Adecco a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse au titre de son troisième trimestre, mais la bonne résistance de ses marges semblaient donner aux investisseurs quelques raisons d'espérer.



Sur les trois mois clos fin septembre, le chiffre d'affaires du numéro un mondial de l'intérim a baissé de 18%, mais le repli de l'activité en termes organiques s'est limité à 15% d'une année sur l'autre.



Autre motif de satisfaction, la marge brute a augmenté de 20 points de base au cours du trimestre, à 19,6%, grâce aux mesures de réductions de coûts engagées par le groupe suisse et à un impact lié au Covid-19 finalement moins fort que prévu.



Dans son communiqué, Adecco explique avoir bénéficié d'une reprise 'graduelle' de l'activité avec l'arrivée à expiration des mesures de confinement.



'Si beaucoup d'incertitude subsiste, nous restons confiants dans notre capacité à traverser cette période de turbulences et sommes décidés à émerger plus fort de la crise en maintenant notre attention sur nos priorités stratégiques', a déclaré son directeur général Alain Dehaze.



Le titre progresse de 4,5% à la Bourse de Zurich, signant par la même occasion l'une des plus fortes hausses de l'indice des valeurs européennes Stoxx 600, en hausse de 1,6% au même moment.



