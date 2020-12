Bank of America favorise le marché allemand relativement à la place parisienne

Bank of America a relevé sa recommandation à Surpondérer sur le marché actions allemand et dégradé son conseil à Pondération en ligne sur le marché français. Le stratège justifie sa décision sur les actions françaises par le récent rally, qui s'est traduit par leur surperformance de 5% depuis fin octobre.



" Étant donné que la France est le marché le plus exposé aux valeurs cycliques relativement aux défensives parmi les grands marchés européens, elle tend à surperformer l'indice Stoxx 600 lorsque les rendements du Bund augmentent, la hausse des rendements pesant sur la performance des secteurs défensifs ", explique-t-il.



Les projections de Bank of America concernant le marché des actions et les rendements obligataires impliquent un potentiel de baisse à court terme du prix relatif de la France, suivi d'un potentiel de hausse de seulement 3 % par rapport aux niveaux actuels d'ici le deuxième trimestre. En conséquence, il dégrade la France à pondération en ligne avec le marché.



Le stratège fait l'inverse à propos de l'Allemagne, qu'il Surpondère désormais. " L'Allemagne est très sensible aux fluctuations de la croissance de la zone euro, et a tendance à surperformer le marché européen lorsque la dynamique des indices des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro est positif ", observe le stratège.



La banque américaine s'attend à ce que l'indice PMI de la zone euro passe de 44 actuellement à 50 en janvier et atteigne un sommet à 60 en juin, car la baisse des infections, le déploiement des vaccins contre le Covid-19 et le stimulus fiscal américain vont aider les secteurs encore déprimés de l'économie à revenir à la normale, créant un environnement favorable pour les actions allemandes.