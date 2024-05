La hausse record des actions européennes les a rendues plus vulnérables à un éventuel recul au cours de la dernière partie de l'année 2024, bien que la reprise de l'économie de la région et le début d'un cycle de réduction des taux d'intérêt les poussent à atteindre de nouveaux sommets en 2025.

Les gestionnaires de fonds et les stratèges en actions interrogés entre le 13 et le 22 mai estiment que l'indice STOXX 600 se situera à 513 points à la fin de 2024, ce qui représente une baisse de 1,9 % par rapport à la clôture de mardi.

L'indice régional, qui abrite des grandes capitalisations populaires telles que le fabricant de médicaments Novo Nordisk et le groupe technologique ASML, devrait repartir à la hausse en 2025, pour atteindre 537 points d'ici à la fin du mois de juin et 556 points d'ici à la fin de l'année, son plus haut niveau historique.

Pendant ce temps, l'indice Euro STOXX 50 devrait faire du surplace pour le reste de l'année, tandis qu'en 2025, il devrait reprendre son ascension pour atteindre 5 400 à la fin du mois de décembre, se rapprochant ainsi du record de 5 522 atteint en mars 2000.

"Les actions européennes ont connu un fort premier semestre et il est possible qu'elles fassent une pause pendant les mois d'été", a déclaré Moz Afzal, Global CIO d'EFG Asset Management à Londres.

"Cela dit, la baisse de l'inflation, la croissance qui a atteint son point le plus bas et une politique monétaire moins restrictive signifient que les fondamentaux économiques sont en train de se mettre en place pour une forte année 2025."

Quelque 73 % des personnes interrogées - huit sur onze - ont déclaré qu'une correction de plus de 10 % de leur marché boursier local au cours des trois prochains mois était improbable, tandis que 27 % considéraient qu'une telle baisse était probable.

Les prévisions de fin d'année pour le STOXX 600 vont d'un minimum de 435 points à un maximum de 600 points. Dans le camp des optimistes, Emmanuel Cau, stratège chez Barclays, reste "tactiquement" surpondéré sur l'Europe.

"La région pourrait bénéficier davantage des réductions de taux à venir et de la relance de l'activité qui en résultera", a-t-il déclaré.

À l'autre bout du spectre, Andreas Bruckner, stratège en actions européennes chez BofA Global Research, estime que l'indice devrait tomber à 450 points au cours du premier semestre de l'année prochaine, après une correction de plus de 10 % due à la faiblesse de l'économie américaine.

Jusqu'à présent, en 2024, le STOXX a progressé d'environ 9 %, soutenu par des actions de poids, la solidité des banques et, plus récemment, des services publics et de l'immobilier, qui se sont redressés en prévision de baisses des taux d'intérêt en Europe.

DES MULTIPLES "ATTRACTIFS

Certaines personnes interrogées s'attendent à ce que l'Europe s'en sorte relativement mieux que Wall Street en cas de correction des marchés, grâce à une valorisation moins chère des actions et à un marché plus diversifié.

Le STOXX 600 se négocie avec une décote d'environ 33,6 % par rapport au S&P 500, selon les estimations du LSEG sur la base du ratio cours/bénéfice, ce qui est presque deux fois supérieur à la décote moyenne des 20 dernières années.

"Étant donné que les multiples sont plus attrayants qu'aux États-Unis, le marché européen est probablement moins sujet à des corrections violentes", a déclaré Enrico Vaccari, responsable des ventes institutionnelles chez Consultinvest à Milan. "Si l'inflation ne refait pas surface, la voie des baisses de taux est tracée. C'est ce que les marchés attendent.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Banque centrale européenne commence à réduire les coûts d'emprunt par rapport à leur niveau record actuel lors de sa prochaine réunion en juin. Actuellement, les marchés tablent sur une baisse des taux de la BCE d'environ 65 points de base en 2024.

Les sondages ont également montré que le FTSE britannique devrait chuter de 1,4 % pour atteindre 8 300 points d'ici à la fin de 2024, avant de remonter à un nouveau record de 9 300 points d'ici à la fin de 2025.

De même, le DAX allemand devrait tomber à 18 692 points d'ici à la fin de 2024, puis rebondir pour atteindre un nouveau sommet de 20 250 points d'ici à la fin de l'année prochaine.

Le FTSE MIB italien, qui est fortement exposé aux banques, devrait encore augmenter pour atteindre 36 498 points d'ici à la fin de 2024, puis 38 606 points en 2025, son plus haut niveau depuis la fin de l'année 2007.

