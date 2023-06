PARIS, 9 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations vendredi en matinée, la tendance restant prudente avant les réunions la semaine prochaine de trois grandes banques centrales malgré l'embellie de la veille à Wall Street, qui a notamment bénéficié de l'élan des valeurs technologiques.



À Paris, le CAC 40 perd 0,08% à 7.216,18 points vers 07h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 abandonne 0,11% et à Francfort, le Dax reflue de 0,13%.



L'indice EuroStoxx 50 cède 0,07%, le FTSEurofirst 300 0,2% et le Stoxx 600 0,07%.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 accuse à ce stade un repli de 0,72% et le Stoxx 600 une baisse de 0,35%.



Les contrats à terme sur indices aux Etats-Unis préfigurent une rechute à Wall Street au lendemain d'une séance marquée par le retour du S&P-500 en "bull market" (marché haussier), l'indice large de la Bourse de New York ayant gagné plus de 20% par rapport à ses récents plus bas.



La tendance positive à Wall Street a été alimentée par la conviction de plus en plus marquée des investisseurs que la Réserve fédérale américaine (Fed) passera son tour jeudi prochain concernant un relèvement de ses taux d'intérêt malgré les décisions inattendues des banques centrales en Australie et au Canada de reprendre leur cycle de hausse du coût du crédit.



Cette pause attendue sur les taux de la Fed pourrait cependant être provisoire, le baromètre Fedwatch tablant avec une probabilité d'environ 80% sur un relèvement du loyer de l'argent le 26 juillet.



La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon (BoJ) se réunissent également la semaine prochaine, tandis que la Banque d'Angleterre (BoE) rendra ses décisions de politique monétaire le 22 juin.



L'indice Vix américain mesurant la volatilité, qui a fortement reflué jeudi, tombant à 13,53 points, son niveau d'avant la pandémie de COVID-19, repart légèrement à la hausse, tout comme son équivalent européen qui gagne 2,2% à 15,43 points.



En Bourse, à Paris, les changements au sein des indices font l'actualité, avec notamment Edenred qui prend 0,39% à la faveur de son intégration au CAC 40 le 19 juin, tandis que Vivendi , qui en sortira, recule de -1,27%.



Dassault Systèmes perd 2,45% après l'annonce de sa prévision de bénéfice à moyen terme jugée "un peu timide" par Jefferies. Le groupe a également indiqué que Pascal Daloz deviendrait son directeur général à compter du 1er janvier 2024.



Ailleurs en Europe, le compartiment de la chimie accuse la plus forte baisse du Stoxx 600 avec le groupe britannique de produits chimiques Croda International qui plonge de 13,81% à la suite d'un avertissement sur sa prévision de bénéfice annuel.



Il entraîne dans sa chute BASF (-1,95%), Bayer



(-1,21%) et Givaudan (-2,68%). (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)