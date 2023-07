PARIS, 21 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations vendredi en matinée, dans une séance hésitante où les investisseurs continuent de digérer les résultats d'entreprises avant les réunions de politique monétaire de plusieurs grandes banques centrales, prévues dès la semaine prochaine.



À Paris, le CAC 40 grignote 0,03% à 7.387,33 points vers 08h10 GMT. À Londres, le FTSE 100 est stable. À Francfort, le Dax avance de 0,56% grâce notamment au secteur automobile, alors que la Chine a annoncé vendredi de nouvelles mesures pour stimuler les ventes de voitures.



L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,28%, le FTSEurofirst 300 grappille 0,01% et le Stoxx 600



0,08%.



Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,16% pour le Dow Jones , de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,21% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en ordre dispersée marquée par la déception dans le compartiment technologique avec notamment les résultats de Tesla et Netflix .



En Europe, le secteur de la "tech" , en repli de 1,2%, accuse à ce stade la plus forte baisse hebdomadaire sur le Stoxx 600.



SAP , qui a revu à la baisse jeudi ses perspectives annuelles concernant ses ventes dans l'informatique dématérialisée ("cloud"), abandonne 5,16%.



Thales recule de 3,74% malgré le relèvement de son objectif croissance organique du chiffre d'affaires annuel, tandis que Dassault Aviation (-8,36%) est sanctionné après la baisse de son chiffre d'affaires au premier semestre.



Sartorius Stedim Biotech , en hausse de 4,42%, profite en revanche de la confirmation de ses prévisions annuelles.



Ubisoft (+4,05%), l'une des plus fortes hausses du SBF 120, est recherché après des réservations nettes ("net bookings") supérieures aux attentes au premier trimestre.



En tête du Stoxx 600, le secteur des médias (+0,88%) est tiré notamment par Vivendi (+1,64%) et Viaplay



, dont l'action bondit de 26,66% à la faveur d'une prise de participation de 12% de Canal+ dans le leader de la télévision payante dans les pays nordiques.



En queue du Stoxx 600, le sidérurgiste suédois SSAB



plonge de 14,49% après avoir raté les attentes sur le bénéfice trimestriel, tandis que le sous-traitant suisse dans l'industrie pharmaceutique Lonza chute de 8,65% en raison de l'abaissement de ses prévisions annuelles.



Au chapitre des indicateurs économiques, les ventes au détail au Royaume-Uni sont ressorties en hausse plus forte que prévu en juin (+0,7%), alors que la Banque d'Angleterre (BoE) doit rendre dans deux semaines ses décisions de politique monétaire.



Celles de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon sont attendues la semaine prochaine, où seront également publiés les indicateurs d'activité PMI en Europe et la première estimation du produit intérieur brut américain (PIB) pour le deuxième trimestre des Etats-Unis. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)