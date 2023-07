PARIS, 5 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en baisse mercredi après la publication d'indicateurs chinois montrant un ralentissement de l'activité des services en juin alors que les PMI en la matière sont attendus dans la journée en Europe.



À Paris, le CAC 40 perd 0,49% à 7.333,95 points vers 07h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 abandonne 0,21% et à Francfort, le Dax reflue de 0,61%.



L'indice EuroStoxx 50 fléchit de 0,57%, le FTSEurofirst 300 de 0,29% et le Stoxx 600 de 0,5%.



Les contrats à terme à Wall Street, qui était fermée mardi pour cause d'"Independence Day", préfigurent une baisse de 0,18% pour le Dow Jones , de 0,24% pour le Standard & Poor's 500



et de 0,42% pour le Nasdaq .



L'activité dans le secteur des services en Chine a affiché un ralentissement en juin à 53,9 contre 57,1 en mai, selon l'indice PMI calculé par Caixin et S&P Global. Il s'agit du rythme le plus lent en cinq mois, nouveau signe que la reprise post-COVID-19 de la deuxième puissance économique mondiale perd de son élan.



Après les chiffres décevants des PMI manufacturiers publiés lundi en Europe, les investisseurs prendront connaissance à partir de 07h50 GMT des données sur l'activité des services dans le bloc communautaire.



Ils auront aussi un oeil rivé sur le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), prévu à 18h00 GMT, alors que le rapport mensuel officiel sur l'emploi américain, attendu vendredi, doit fournir des nouveaux éléments sur l'impact des taux d'intérêt sur les créations de postes, le taux de chômage et les salaires.



Aux valeurs, Casino plonge de 39,85% à la reprise de la cotation de l'action après la demande du distributeur stéphanois de suspendre son cours à la suite du dépôt deux offres visant à renforcer ses fonds propres rendues publiques mardi soir.



LVMH , Kering , Hermès , Richemont ou encore Moncler reculent de 0,32% à 1,68%, le luxe étant particulièrement exposé à la Chine.



Tous les grands secteurs du Stoxx 600 sont dans le rouge, le compartiment des ressources de base (-1,1%) souffrant également des inquiétudes sur la croissance chinoise, tandis que celui des nouvelles technologies (-0,98%) pâtit de la perspective d'un durcissement monétaire prolongé. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)