PARIS, 6 octobre (Reuters) - Les marchés européens avancent à l'ouverture vendredi, les investisseurs demeurant prudents alors que les rendements obligataires repartent à la hausse et qu'un rapport crucial sur l'emploi américain est attendu plus tard dans la journée.



À Paris, le CAC 40 avance de 0,43% à 7.028,42 points vers 07h35 GMT. À Francfort, le Dax s'octroie 0,58%, contre 0,36% pour le FTSE , à Londres.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,36%, l'EuroStoxx 50 0,55% et le Stoxx 600 0,44%.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street hésitante, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 ne montrant pas de direction claire, le Nasdaq



s'octroyant 0,11%.



Les actifs risqués progressent dans un contexte de prudence, malgré la reprise des ventes sur les marchés obligataires, à un rythme certes modéré.



Les marchés digèrent de nombreux indicateurs, qui témoignent de la résistance de l'économie américaine et accréditent le biais restrictif de la Réserve fédérale.



Pour autant, le durcissement des conditions financières cette semaine - le rendement du souverain américain à 10 ans a atteint un record en 16 ans mercredi - brouille les perspectives de taux.



A ce titre, le rapport sur l'emploi attendu à 12h30 GMT éclairera sur la persistance des tensions sur les marchés du travail aux Etats-Unis, l'un des principaux facteurs de la résistance de l'inflation et du biais restrictif de la Fed.



Toute surprise sur l'indicateur pourrait avoir un impact disproportionné sur les marchés.



Aux valeurs, Phillips est en chute de 9,59%, en queue du Stoxx 600, après que la Food and Drug Administration américaine a jugé que le rappel et le test de milliers de produits destinés à traiter l'apnée du sommeil n'était pas suffisant pour évaluer les risques que ces produits posent.



(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)