PARIS, 4 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont pratiquement à l'équilibre jeudi en matinée dans l'attente de la publication des indices d'activité PMI en Europe et d'un indicateur d'inflation en zone euro. À Paris, le CAC 40 prend 0,21% à 8.170,30 points vers 07h35 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,16% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,06%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,20%, le FTSEurofirst 300 de 0,01% et le Stoxx 600 de 0,13%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,17% pour le Dow Jones , de 0,24% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,33% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en ordre dispersé marquée par la chute d'Intel 8,2%. Le marché prendra connaissance des chiffres définitifs de l'indice PMI des services pour le mois de mars des principaux pays européens à partir de 07h45 GMT, tandis que l'évolution des prix à la production en zone euro sera connue à 09h00 GMT. Les derniers indicateurs PMI manufacturiers en zone euro ont montré une aggravation du ralentissement de l'activité, tandis qu'aux Etats-Unis la décélération en mars de l'ISM des services a rassuré les investisseurs après un ISM manufacturier plus fort que prévu. Une surchauffe de l'économie serait de nature à freiner une éventuelle baisse des taux directeurs des banques centrales, tandis qu'un ralentissement trop important pourrait réveiller les craintes d'une récession. Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell a déclaré mercredi prévoir toujours des baisses de taux cette année, sans plus de précision sur le calendrier alors que les marchés tablent sur un premier assouplissement monétaire en juin. Le compte rendu de la réunion de mars de la Banque centrale européenne (BCE) pourrait apporter un éclairage sur les débats au sein de l'institution de Francfort, plusieurs responsables de la banque, comme Robert Holzmann et Pablo Hernandez de Cos, ayant plaidé récemment pour une baisse des coûts d'emprunt en juin. La publication à 12h30 GMT des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis donnera, elle, une nouvelle tendance du marché du travail avant le rapport officiel prévu vendredi alors que les derniers indicateurs ont montré qu'il restait vigoureux. En Bourse, les variations sont ténues sur les principaux secteurs du Stoxx 600, la finance (+0,35%) réalisant la meilleure performance, tandis que la consommation (-0,15%) est en queue des indices. Aux valeurs, à Paris, Solutions 30 (-5,90%) est la lanterne rouge du SBF 120 après la publication d'un chiffre d'affaires annuel tout juste conforme aux attentes. Sanofi (+0,64%) est dans le vert après un accord aux Etats-Unis sur le Zantac, un traitement de l'acidité gastrique accusé d'être cancérigène. Ailleurs en Europe, Volvo Cars (+5,82%) est en tête du Stoxx 600, les ventes de véhicules du groupe ayant augmenté dans le monde de 25% en mars sur un an, à 78.970 unités, un niveau record pour le suédois. La chaîne de supermarché en ligne britannique Ocado cède 1,43% après avoir annoncé jeudi que son président, Rick Haythornthwaite, quitterait son poste l'an prochain en raison de son "engagement croissant" au sein du groupe bancaire NatWest . (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)