L'indice européen STOXX 600 a atteint son plus haut niveau historique jeudi, stimulé par les valeurs technologiques à la suite des prévisions de revenus optimistes du fabricant de puces américain Nvidia, tandis que les investisseurs attendaient les minutes de la dernière réunion de politique de la Banque centrale européenne.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de près de 1% pour atteindre un record de 495,81 points, dépassant son précédent record de 495,46 atteint en janvier 2022. L'indice s'est éloigné des sommets atteints lors de la séance et était en hausse de 0,6 %.

Le secteur technologique a tiré les gains avec une hausse de 2,8%, les investisseurs ayant salué les résultats et les prévisions de Nvidia. Les actions cotées à Francfort de l'entreprise phare de l'intelligence artificielle ont bondi de 13,7 %.

BESI semiconductor a bondi de 16,6 % pour atteindre un niveau record après que le fournisseur néerlandais d'équipements de fabrication de puces ait dépassé ses objectifs du quatrième trimestre grâce à la demande de pièces de fabrication de puces liées à l'intelligence artificielle.

L'indice technologique a fait un bond de 12,5 % depuis le début de l'année et se négocie à des niveaux inégalés depuis plus de 23 ans, grâce aux résultats positifs des leaders du secteur, SAP et ASML Holding, qui ont également bénéficié de la frénésie de l'intelligence artificielle.

"Les secteurs des communications et des technologies de l'information se sont bien comportés et ont obtenu les meilleurs résultats jusqu'à présent", a déclaré Aneeka Gupta, directrice de la recherche macroéconomique chez WisdomTree.

"Les secteurs orientés vers la croissance prospèrent à un moment où la croissance dans la zone euro est plutôt anémique, et ils se négocient donc à un prix élevé.

Contrairement à la tendance, l'indice des produits alimentaires et des boissons a chuté de 0,9 %, plombé par une perte de 3,4 % de Nestlé après que la plus grande entreprise mondiale de produits alimentaires emballés a annoncé une croissance organique des ventes pour l'année entière légèrement inférieure aux attentes, les hausses de prix ayant incité certains acheteurs à se tourner vers des marques concurrentes.

Delivery Hero a perdu 8,6% après que l'entreprise de livraison de nourriture ait déclaré que les négociations pour la vente potentielle de son activité foodpanda dans certains marchés d'Asie du Sud-Est ont été interrompues.

Sur le front des données, l'activité commerciale de la zone euro s'est améliorée en février, le secteur dominant des services ayant rompu une série de six mois de contraction, compensant une détérioration dans l'industrie manufacturière, selon une enquête.

Les investisseurs attendent maintenant le dernier relevé de l'inflation dans la zone euro en janvier et le compte rendu de la réunion de politique générale de la BCE, à la recherche d'indices sur les réductions des taux d'intérêt.

Mercedes-Benz a progressé de 4,8 %, le constructeur automobile de luxe ayant publié des résultats annuels "solides" et annoncé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 3 milliards d'euros (3,26 milliards de dollars).

L'entreprise britannique Indivior a mené les gains sur le STOXX 600 avec un bond de 18,5% après que l'entreprise pharmaceutique ait annoncé des revenus annuels supérieurs aux estimations.

Les actions d'Accor ont progressé de 4,0 % à la suite d'un bond plus important que prévu du bénéfice annuel de base du plus grand groupe hôtelier d'Europe et de prévisions optimistes pour 2024.