L'indice européen STOXX 600 a légèrement progressé lundi, les valeurs du secteur des voyages et des loisirs étant à l'origine des gains sectoriels, alors que les chiffres clés de l'inflation américaine de cette semaine et une série de données économiques de la zone euro devraient mettre à l'épreuve la série record de l'indice de référence.

L'indice paneuropéen STOXX 600 était en hausse de 0,1% à 0715 GMT. L'indice de référence a atteint un niveau record vendredi et a enregistré son plus grand gain hebdomadaire de 3% depuis la fin janvier, soutenu par une forte série de résultats d'entreprises.

Tous les regards seront tournés vers l'inflation des prix à la production et à la consommation aux États-Unis, prévue mardi et mercredi, et vers l'inflation finale de la zone euro et le PIB flash du premier trimestre dans la deuxième moitié de la semaine pour les perspectives de la politique monétaire mondiale.

Le secteur des voyages et des loisirs est celui qui a le plus progressé, tandis que le sous-indice de la construction et des matériaux a été le plus touché.

Les actions du groupe de transport maritime Maersk ont bondi de 8,1 % pour atteindre le sommet du STOXX 600 à la reprise des échanges après deux jours.

Le groupe italien de diagnostic médical Diasorin a augmenté pour la deuxième session, en hausse de 2,3 % sur la journée, suite aux résultats du premier trimestre publiés vendredi.

L'entreprise allemande d'électronique grand public Ceconomy a progressé de 4 % après avoir annoncé des bénéfices annuels supérieurs aux estimations.