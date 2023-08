Les actions britanniques et suédoises ont été en tête des baisses parmi les pairs européens mardi, après que les données sur l'inflation dans les deux pays aient déclenché des inquiétudes concernant des taux d'intérêt élevés, tandis que les actions exposées à la Chine ont chuté, le soutien politique de Pékin n'ayant pas réussi à stimuler la confiance.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,8 %, touchant un plus bas d'une semaine, tandis que le FTSE 100 de Londres et les actions de Stockholm ont chuté de plus de 1 %.

Les rendements obligataires à travers l'Europe ont bondi, les gilts britanniques s'envolant après que les données aient montré que les salaires de base en Grande-Bretagne ont augmenté pour atteindre un nouveau taux de croissance record.

Le secteur de l'immobilier, souvent considéré comme un substitut aux obligations, a chuté de 1,6 %, menant les baisses sectorielles.

"Le risque est d'assister à une inflation rigide sur la base de cette croissance des salaires", a déclaré Andreas Bruckne, stratège en actions européennes chez Bank of America Merrill Lynch.

Un rapport séparé a montré que le rythme de l'inflation en Suède est resté stable à 9,3 % en juillet, ce qui est encore trop élevé pour la banque centrale, qui est susceptible d'augmenter à nouveau son taux directeur lors de la prochaine réunion en septembre.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis cinq mois.

Les mineurs exposés à la Chine ont chuté pour la quatrième session consécutive, en baisse de 1,3% après que les données de la deuxième économie mondiale aient montré que les ventes au détail, la production industrielle et l'investissement ont augmenté à un rythme plus lent que prévu.

Même si la banque centrale chinoise a réduit ses taux directeurs mardi, les analystes estiment qu'un soutien supplémentaire est nécessaire pour relancer la croissance.

"Le sentiment négatif à l'égard de la Chine se manifeste parce que l'Europe est par nature une économie ouverte et que ses exportations sont orientées vers la Chine", a déclaré M. Bruckne.

Les poids lourds du luxe LVMH, Hermes et Kering, qui ont une forte exposition à la Chine, ont glissé entre 0,9 % et 1,4 %.

HSBC, la plus grande banque européenne qui fait également des affaires en Chine, a chuté de 1,7 %, ce qui a pesé sur le STOXX 600.

Danone SA a chuté de 1,3 % après que Bernstein a rétrogradé l'action du plus grand fabricant de yaourts du monde de "market perform" à "underperform".

L'indice de référence STOXX 600 s'est éloigné de ses sommets de plus d'un an atteints en juillet, sous la pression des inquiétudes croissantes concernant l'économie chinoise et des mouvements brusques des rendements obligataires.

L'entreprise britannique Marks & Spencer a bondi de 7,6 %, se hissant en tête du STOXX 600 après que le détaillant a revu à la hausse ses perspectives de bénéfices. L'indice plus large de la vente au détail a été le seul à sortir du lot, gagnant 0,1 %.

Pandora a augmenté de 0,4 % après que le fabricant danois de bijoux a revu à la hausse ses prévisions de revenus pour l'année entière, alors qu'il a annoncé des ventes supérieures aux prévisions des analystes pour le deuxième trimestre.

Une enquête de l'institut de recherche économique ZEW a montré que le moral des investisseurs allemands s'est amélioré de manière inattendue en août. (Reportage de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema et Eileen Soreng)