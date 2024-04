(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* L'indice de volatilité Euro STOXX a atteint son plus haut niveau depuis novembre.

* Les indices boursiers allemands, français, italiens et espagnols sont en baisse.

* Les ventes au détail de la zone euro chutent de 0,7% en février

* Le STOXX 600 perd 0,9%.

5 avril (Reuters) - Un recul général du marché a entraîné l'indice boursier européen de référence à un plus bas de plus de deux semaines vendredi, à la suite de commentaires hawkish de certains responsables de la Réserve fédérale, d'un regain de tensions au Moyen-Orient et de données plus chaudes que prévu sur l'emploi américain.

L'indice continental STOXX 600 a chuté de 0,9 %, enregistrant sa pire journée depuis le début du mois de février. Sur la semaine, l'indice a perdu 1,2 %, sa pire chute hebdomadaire depuis la mi-janvier.

Les secteurs des services publics, de la distribution et des télécommunications ont été les plus touchés, avec des baisses comprises entre 1,6 % et 2,2 %.

Les indices de référence des principales économies européennes, telles que l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, ont chuté de plus de 1 % chacun.

De nouvelles données ont fait état d'un nombre d'emplois non agricoles beaucoup plus élevé que prévu aux États-Unis pour le mois de mars, ce qui pourrait retarder les réductions de taux prévues par la Réserve fédérale cette année. Les responsables politiques de la banque centrale ont également fait entendre leur voix avant et après la publication des données.

"La vigueur de l'emploi aux États-Unis ne devrait pas trop faire bouger l'aiguille pour la BCE", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.

"En Europe, un grand nombre d'économies sont soumises à des pressions supplémentaires, de sorte que la situation pourrait s'avérer un peu plus propice à des baisses de taux.

L'optimisme concernant une réduction des taux par la Banque centrale européenne et la Fed a été le principal moteur des gains sur les marchés des actions au niveau mondial depuis la fin de 2023.

La hausse des rendements obligataires de la zone euro après la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis a également exercé une pression sur les actions.

Reflétant l'anxiété des investisseurs, l'indice de volatilité Euro STOXX a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2023.

Les actions européennes étaient déjà sous pression depuis le début des échanges, à la suite des commentaires optimistes des responsables de la Fed et de l'aggravation des tensions au Moyen-Orient.

Dans la zone euro, les ventes au détail ont baissé de 0,7 % sur une base annuelle, soit moins que la baisse de 1,3 % attendue par les économistes interrogés par Reuters.

Les actions de SoftwareOne ont chuté de 1 % après l'annonce que tous les conseillers en vote par procuration s'opposaient désormais au remplacement complet du conseil d'administration de l'entreprise suisse.

Holcim a perdu 0,5 % après que l'entreprise suisse de matériaux de construction a déclaré qu'elle allait acheter Tensolite, qui fabrique et distribue des systèmes de béton préfabriqué en Amérique du Sud.

Bureau Veritas a perdu 0,7 % après que la société d'investissement française Wendel a déclaré avoir vendu 9 % des actions de la société de soutien aux entreprises.

Shell a déclaré qu'elle s'attendait à des résultats nettement inférieurs à ceux des trois mois précédents pour son activité de négoce de gaz naturel liquéfié au cours du premier trimestre 2024. Cependant, ses actions ont augmenté de 0,6 % en raison de la hausse des prix du pétrole. (Reportage de Johann M Cherian, Ozan Ergenay et Ankika Biswas ; Rédaction de Shounak Dasgupta, Janane Venkatraman et Alison Williams)