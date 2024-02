PARIS, 29 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont légèrement dans le vert jeudi en matinée, tirées notamment par quelques solides résultats d'entreprises, mais la tendance reste prudente avant la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



À Paris, vers 09h10 GMT, le CAC 40 prend 0,06% à 7.959,34 points, après avoir atteint un pic sans précédent à 7.977,68 points. À Francfort, le Dax s'octroie 0,48% après avoir touché un pic historique à 17.686,95 points. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,30%.



L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,08% et le FTSEurofirst 300 de 0,30%. Le Stoxx 600 , en hausse de 0,16%, est également très près de son record de 497,74 points.



Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse 0,23% pour le Dow Jones , de 0,22% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,27% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance déjà en repli.



Les investisseurs outre-Atlantique se montrent prudents avant la publication à 13h30 GMT de la statistique des revenus et dépenses des ménages américains, qui inclut l'indice des prix PCE, très suivi par la Réserve fédérale (Fed).



Cet indicateur pourrait influer sur le calendrier de la baisse de taux attendu aux Etats-Unis alors que les récentes données sur les prix à la consommation (CPI) et les prix à la production (PPI) ont tempéré les attentes en la matière.



En France, la hausse des prix à la consommation, harmonisée aux normes européennes, a ralenti sur un an en février, à 3,1% sur un an, tandis que la baisse des prix de production s'est creusée en janvier sur un mois, de -1,3%.







L'inflation en Espagne a également reflué, à 2,9% sur un an en février, et le marché attend désormais les chiffres de l'Allemagne à 13h00 GMT avant ceux de l'ensemble de la zone euro vendredi.



Outre l'inflation, les données de conjoncture sont également analysées, le croissance de l'économie française ayant été légèrement révisée à la hausse au quatrième trimestre 2023 à, +0,1%, tandis qu'en Allemagne, les ventes au détail ont affiché une baisse surprise sur un mois en janvier, de 0,4%.







A Paris, les résultats d'Eiffage (+4,24%), Getlink



(+3,53%) et Neoen (+5,42%) sont bien accueillis, ce qui contraste avec ceux de Veolia



(-1,85%), Air France-KLM (-8,50%), Technip Energies (-0,67%), SES (-4,10%) ou encore Nexity (-21,97%).



.



Atos recule de 1,53% après de nouvelles nominations à son conseil à la suite de l'annonce mercredi de l'échec des discussions avec l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky sur le projet de cession de sa division Tech Foundations.



Ailleurs en Europe, Beiersdorf , le fabricant de Nivea, cède 3,49% après avoir annoncé anticiper un ralentissement de la croissance de ses ventes organiques cette année.



L'équipementier allemand en semi-conducteurs Aixtron



plonge de 13,75%, plus forte baisse du Stoxx 600, malgré sa prévision d'une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires pour cette année.



Côté hausse, le groupe britannique CRH bondit de 7,12% à la faveur de ses prévisions pour cette année, tandis qu'Ocado , qui a fait état d'une perte annuelle avant impôts moins marquée que prévu, prend 2,83%. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)